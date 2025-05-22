CHP, asgari ücrete ara zam için sendikaları ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Pendik mitinginde asgari ücrete ara zam yapılmasına yönelik çağrısının ardından CHP’de bu konudaki çalışmalar hız kazandı.

Geçen yıl ara zam yapılmayan ve bu sene başında yapılan yüzde 30 oranında zamla net 22 bin 104 lira olan asgari ücret için hükümetin ara zam yapıp yapmayacağı konuşulurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Pendik’te düzenlenen mitingde, “Temmuz ayında zam alacağız” ifadelerini kullandı.

Yerel seçim öncesinde hükümetin “Enflasyonist ortamda asgari ücrete gerekirse dört kez zam yaparız” ifadelerini hatırlatan CHP lideri Özel, işçi ve işveren örgütlerini ara zam konusunda ziyaret edeceklerini, ara zam çalışmalarına başlamaya karar verdiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin Gölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) ziyaret edecek.

Ziyaretlerde işçi ve işverenlerden gelen önerileri alarak gerekli çalışmaları yapacak olan CHP’nin ziyaretleri haziran ayı içinde tamamlaması bekleniyor. Yapılan görüşmelerin ardından haziran ayının ikinci yarısında CHP, asgari ücret teklifini ve KOBİ işveren desteğini açıklayacak ve asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması için çalışmalarını sürdürecek.