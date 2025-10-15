CHP, askeri hastanelerin yeniden kurulması için kanun teklifi verdi

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın ortak imzasıyla, kapatılan askeri hastanelerin yeniden kurulması ve Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiş 25 sağlık kuruluşunun Millî Savunma Bakanlığı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisine devredilmesi hakkında kanun teklifi verildi.

TBMM Başkanlığı'na 13 Ekim'de sunulan teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hem ülke sınırları içinde hem de sınır ötesinde milletimizin huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için görev yapmaktadır. Ordumuzun görevlerini etkin biçimde yerine getirmesinde en az silahlı unsurlar kadar önemli olan bir yapı daha vardır, askeri sağlık sistemi. Mehmetçiğin sağlığı, hayatı ve cephe hattındaki direnci büyük ölçüde bu yapının varlığına bağlıdır. Askeri hastaneler ve askeri doktorlar, yalnızca tedavi hizmeti değil, aynı zamanda ordunun harp sahasındaki operasyonel kapasitesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Askeri tıp, sivil sağlık hizmetlerinin yerine geçemeyeceği, özel bir uzmanlık alanıdır. Hiçbir demokratik ülkede, hiçbir iktidar kendi ordusunu askeri doktorundan ve askeri hastanelerinden yoksun bırakmaz; böyle bir uygulama ne akılla ne de devlet ciddiyetiyle bağdaşır.

"TÜRKİYE, ASKERİ HASTANESİ BULUNMAYAN TEK NATO ÜLKESİ HALİNE GELMİŞTİR"

Ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında çıkarılan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren 25 askeri hastane, Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu adım, askeri sağlık sistemini Genelkurmay Başkanlığı’nın kurumsal yapısından kopararak sivil bir yapıya bağlamış ve Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kurumsal tasfiyeye neden olmuştur. Böylece Türkiye, askeri hastanesi bulunmayan tek NATO ülkesi haline gelmiştir. Bu kararın ardından askeri sağlık sistemi çok ağır bir darbe almıştır. 2 bini aşkın askeri doktor ve sağlık personeli sistem dışına itilmiş, önemli bir kısmı görevlerinden ayrılmış veya özel sektöre geçmiştir. Uzman harp cerrahı sayısı 347’ye kadar düşmüş, savaş cerrahisi alanında kurumsal kapasite neredeyse ortadan kalkmıştır. Askeri sağlık altyapısının yok edilmesi, sınır ötesi operasyon bölgelerinde Mehmetçiğin hızlı ve etkin sağlık hizmetine erişimini büyük ölçüde sınırlamış, cephe hattında yaşanan yaralanmalarda kritik dakikaların kaybedilmesine yol açmıştır. Bu tablo, bir sağlık politikası değil, bir güvenlik zafiyetidir.

"YAPISAL BOŞLUĞUN TELAFİSİ İÇİN ATILMASI GEREKEN ZORUNLU BİR ADIMDIR"

Aradan geçen dokuz yılda askeri sağlık altyapısının eksikliği, hem operasyon sahasında hem de ulusal güvenlik stratejisinde ciddi açıklar yaratmıştır. Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi yalnızca idari bir devri değil; kurumsal hafızanın, uzman kadroların, arşivlerin, eğitim müfredatının ve askeri disiplinin yeniden inşasını gerektirir. Askeri hastanelerin yeniden açılması ve askeri tıp eğitiminin yeniden kurulması, ordumuzun operasyonel gücünü artıracak, Mehmetçiğin cephe hattındaki güvenliğini güçlendirecek, savaş ve kriz zamanlarında ulusal güvenliğimizi tahkim edecektir. Bu bağlamda yapılacak düzenleme, askeri sağlık sisteminin yok edilmesiyle açılan yapısal boşluğun telafisi için atılması gereken zorunlu bir adımdır. Bu bilgiler ışığında 2016 yılında kapatılan askeri hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı çatısı altında yeniden açılması, askeri sağlık sisteminin yeniden kurulması ve askeri tıp eğitiminin ihyası amacıyla hazırlanan kanun teklifimizin kabulü büyük bir gereklilik arz etmektedir."