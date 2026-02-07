CHP Avcılar'dan emekli yürüyüşü: "Maaş hayatta kalma mücadelesine dönüştü"

CHP Avcılar İlçe Başkanlığı, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Çok sayıda partili ve vatandaşın katıldığı yürüyüşte emekli maaşlarının yetersizliği ve hayat pahalılığı protesto edildi.

CHP Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök, “Bugün burada insanca yaşamak isteyen emeklilerin sesi olmak için yürüdük. Bu bir haykırıştır. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli var. Açlık sınırının 30 bin lira olduğu bir ortamda emekli 20 bin lirayla yaşamaya mahkum edilmiştir. Emekli maaşı artık geçinememenin değil, hayatta kalma mücadelesinin ifadesi haline gelmiştir” dedi.

"SARAYIN DÜZENİNE HEP BERABER SON VERECEĞİZ"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Enginyurt, “İktidar saray içinde manda yoğurdu ve kestane balıyla hayatına devam ediyor. Bu sarayın düzenine hep beraber son vereceğiz. Biz söz verdik saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde Hüseyin olacağız. Bizi korkutmak istiyorlar ama emin olun biz korkmuyoruz. Yılmayacağız! Biz kazanacağız. Bir Ekrem tutuklu olsa da milyonlarca Ekrem meydanlardayız, AKP'nin karşısındayız” ifadelerini kullandı.

"CHP GELSİN DE EMEKLİNİN YÜZÜNÜ NASIL GÜLÜYOR GÖRÜN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek, “Emekliler bayramda torununa harçlık veremiyorsa itibardan bahsedemeyiz. Bir devleti büyük kılan şey milletinin büyük olmasıdır. Bir hükümeti itibarlı kılan şey, milletine yaşattığı refahtır. Eğer milleti refahtan yoksun bırakmışsanız, açlık sınırının altında yaşatıyorsanız o hükümetiniz yok olacak. Bu hükümet gidecek. Bu emekli bırakın oyu size selam bile vermez. Faize kaynak var, emekliye yok. Eğer siz 25 yıldır kaynak bulamıyorsanız bırakın bize 25 ay sürmez buluruz. Siz çekin gidin. Bu düzene son vermek hepimizin görevi. Bu düzeni yıkacağız. CHP gelsin de emeklinin yüzünü nasıl gülüyor görün” dedi.

Yürüyüş boyunca emeklilerin insanca yaşam talebi ve iktidara yönelik eleştiriler öne çıktı. CHP yöneticileri, emeklilerin refahını sağlayacak politikaların ancak iktidar değişimiyle mümkün olacağını vurguladı.