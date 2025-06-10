CHP, Avcılar mitingini erteledi
CHP, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün yapılması planlanan Avcılar mitingini bir sonraki haftaya erteledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün yapılması planlanan Avcılar mitingini erteledi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Avcılar mitingimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek‘in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir."
Değerli İstanbullular,— CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) June 9, 2025
11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Avcılar mitingimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek‘in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir. pic.twitter.com/aPyoPbcVPX
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li yöneticiler, dün yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni için bugün Manisa'da olacak.