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CHP, Avcılar mitingini erteledi

CHP, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün yapılması planlanan Avcılar mitingini bir sonraki haftaya erteledi.

Güncel
  • 10.06.2025 09:35
  • Giriş: 10.06.2025 09:35
  • Güncelleme: 10.06.2025 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
CHP, Avcılar mitingini erteledi
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün yapılması planlanan Avcılar mitingini erteledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Avcılar mitingimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek‘in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li yöneticiler, dün yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreni için bugün Manisa'da olacak.

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