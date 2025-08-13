CHP, Aydın'da 6 gençlik kolları başkanını ve yönetimini görevden aldı

CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu, Aydın'da İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç dahil 6 gençlik kolları başkanını görevden aldı.

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Bozkurt, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı’nın istifa ettiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Açıklamada, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç'ın da aralarında olduğu 6 gençlik kolları başkanının görevden alındığı belirtildi.

Görevden alma gerekçesi "partimizin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı disiplinsiz tutum" olarak açıklandı.

Söz konusu kararın CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu kararıyla alındığı ifade edildi.

Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı’nın istifa ettiği haberi doğru olmamakla birlikte, partimizin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı disiplinsiz tutumları nedeniyle;



Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ve Yönetimi,



Karacasu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve… — Deniz Bozkurt (@denizzbozkurt1) August 13, 2025

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddia ediliyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiasını doğrulamış ve Aydın'da 3 ilçe belediye başkanının da AKP'ye geçeceğini söylemişti. Bülbül, Çerçioğlu'nun yanı sıra Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AKP'ye geçeceğini ifade etmişti.

AKP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Uçar ise söz konusu iddiayı yalanlamış ve "Sayın Özlem Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz" demişti.