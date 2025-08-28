CHP Aydın İl Başkanı Ufuk Gündoğdu, ‘Özlem Çerçioğlu’ pankartı nedeniyle ifadeye çağrıldı

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP'ye geçmesinin ardından Efeler İlçe Başkanlığı binasına asılan ve üzerinde “Haram olsun” yazılı pankart nedeniyle ifadeye çağırıldı.

CHP’den belediye başkanı seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa ederek AKP’ye geçmişti.

Çerçioğlu’na tepkiler yükselirken Efeler İlçe Başkanlığı binasına Çerçioğlu’nun resmedildiği ve üzerinde “Haram olsun” yazılı pankart asılmıştı. Pankart nedeniyle CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, ifadeye çağrıldı. Gündoğdu, Aydın Emniyeti'nde ifade verdi.

İfade sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"BİR DEĞİL BİN İFADE OLSA GİDER VERİRİM"

"Bugün erken saatlerde Aydın Emniyeti Güvenlik Şube Birimi tarafından aranarak bir ifadem olduğu bilgisi verildi. Efeler İlçe Başkanlığına asılan pankarttan dolayı şikayet edildiğimi ve bu yüzden ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Herkes bilsin ve aklından çıkarmasın ki, partimize gönül verir gibi gözüküp döneklik yapan gençlerle kimse bizi karıştırmasın! Koltuk uğruna mücadelesini satıp yol arkadaşlarının hakkını yiyenlere hiç benzetmesin! Bir değil bin ifade olsa gider verir ve haklı davamızdan bir adım geri atmayız, bir santim eğilmeyiz! İfade sırasında ve sonrasında bizleri gayet iyi ağırlayan ve nazik yaklaşımları için değerli Emniyet Teşkilat Güvenlik Şube birimine teşekkürlerimi sunuyorum. Mücadelemizi hak için verecek, hakkımız olan geleceği geri alacağız!”