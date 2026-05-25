CHP Ayvalık İlçe Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.



CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti üyeliğinden kesin çıkarılması için disiplin soruşturması başlatılması yönünde başvuru yaptı.

Mahkemenin CHP'nin kurultayına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP’ye kayyum olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç başvurusu yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve "kesin ihraç" kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu.

Dilekçede, CHP Tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliği'nin tüm üyeler ve parti organları açısından bağlayıcı olduğu vurgulanarak, hiçbir makamın parti hukukunun üzerinde olmadığı ifade edildi.

Şalmanlı başvurusunda; parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, kamuoyu önünde partiyi yıpratan açıklamalar ve parti ilkeleriyle bağdaşmayan kararların disiplin hukuku çerçevesinde incelenmesini talep etti.

Dilekçede ayrıca, "Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır" ifadelerine yer verildi.

Ayvalık İlçe Seçim Kurulu'na gönderilen dilekçe şu şekilde: