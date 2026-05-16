CHP Balıkesir mitingine hazırlanıyor: "Yol arkadaşlarımızın dimdik arkasındayız"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye başkanı ile belediye çalışanının tutuklanması nedeniyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. CHP'den yapılan açıklamada, bu haftaki mitingin Balıkesir'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre miting, 17 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

CHP'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü, Marmara’nın incisi Balıkesir’de buluşuyoruz!

Bizi ne Türkiye’nin dört bir yanında omuz omuza mücadele etmekten,

Ne yol arkadaşlarımızın dimdik arkasında durmaktan,

Ne de iktidar yürüyüşümüzden bizi vazgeçiremeyecekler!

Bu ülkeye adaleti ve özgürlüğü yeniden getirecek; halkın iktidarını kuracağız!

Biz kazanacağız!"