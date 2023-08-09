CHP, Barış Pehlivan için harekete geçiyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme yapacak.

Medya 09.08.2023 10:48 Giriş: 09.08.2023 10:48

Güncelleme: 09.08.2023 10:52 Kaynak: Haber Merkezi

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