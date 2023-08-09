CHP, Barış Pehlivan için harekete geçiyor
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme yapacak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 5. kez cezaevine girmeye hazırlanan gazeteci Barış Pehlivan için harekete geçti.
Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki heyet, Pehlivan için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.
Görüşme sonrası CHP heyeti açıklama yapacak.
NE OLMUŞTU?
Barış Pehlivan, 2 Ağustos'ta Cumhuriyet'te yayımladığı '5' başlıklı köşe yazısında 5. kez cezaevine gireceğini açıklamıştı.
31 Temmuz’da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Pehlivan, Bakırköy İnfaz Hâkimliği’nden çıkacak karara göre, cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti.
Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi ise reddedilmişti.
Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını göz ardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş" ifadelerini kullanmıştı.