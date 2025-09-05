CHP, Barış Yarkadaş'tan savunma istedi

Tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın savunması istendi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır'ın ilettiği dilekçede, "Sayın Barış Yarkadaş... Merkez Yönetim Kurulu'nun 2 Eylül 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle, Tüzüğümüzün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca 'tedbirli' olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiniz. Dosyanız incelenmiş ve 26.09.2025 tarihli Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gündemine alınmıştır" denildi.

Dilekçede şunlar kaydedildi:

"2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü ve Disiplin Yönetmenliği'ne göre yazılı ve sözlü savunma hakkında sahipsiniz.

Yazılı savunma için süre, iş bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Yazılı savunma yapmak istemeniz halinde bu süre içerisinde yazılı savunmanızı Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteryasına sunulması gerekmektedir. Şayet sözlü savunma yapmak isterseniz 26.09.2025 günü saat 13.00'te yapılacak toplantıda hazır bulunabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen süreler içinde savunma yapmamanız durumunda veya üyelik adresinize çıkarılan tebligatı kabul etmemeniz halinde, savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim."