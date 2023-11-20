CHP belediye başkanı adaylarını 'çapraz sorgu' ile belirleyecek

CHP, belediye başkanı adaylarını belirlemek için yöntemini belirledi. Parti yönetimi, adayları hem anketlerle kamuoyuna hem de 'yoklama' yöntemi ile örgütlere soracak. Milletvekilleri 81 ile dağılarak uygun adayları arayacak. Kritik yerlerdeki adaylar atama yöntemi ile belirlenebilecek.

HÜSEYİN ŞİMŞEK

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP, belediye başkanı adaylarını ne şekilde belirleyeceğini görüştü. 28 Kasım tarihlerine kadar aday adayları tarafından başvuru yapılabilecek. Az farkla kazanılan ya da kaybedilen yerlerde "atama" yöntemi ile aday belirlenebilecek. Atama yöntemi dışında örgüt yoklamasına da başvurulabilecek. Ayrıca çapraz sorgu yöntemi ile mevcut belediye başkanları ve rakipleri arasındaki fark ölçülecek. Anketlerde partisinin oy oranının altında kalan belediye başkanları, liste dışı kalacak.



CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun da gündeminde yer alan yerel seçimlere hazırlık kapsamında, az farkla kazanılan ya da kaybedilen belediyelerde, parti yönetiminin doğrudan bir ismi aday olarak belirlemesine sıcak bakıldığı öğrenildi. CHP yönetiminin kritik dengelere sahip bu yerlerde alternatif isimlerin gündeme gelmesinin asıl adaya kaybettireceği görüşünde olduğu iddia edildi.

FARKLI KAYNAKLARLA ADAY ÇALIŞMASI

CHP yönetimi, bu yerler dışındaki tüm yerlerde çapraz sorgulama yapmak istiyor. Buna göre, ilk olarak kentlerdeki seçmene anket yöntemi ile mevcut belediye başkanının ve olası rakiplerinin durumu sorulacak. Daha sonra örgüt yoklaması yapılacak ve il, ilçe yöneticilerinin görüşü öğrenilecek. Tüm bunlar yapılırken farklı bölgelere ait milletvekilleri tarafından yeniden yoklama yapılacak. Son olarak sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütlerinin görüşleri istenecek. Ardından havuzda toplanan sonuçlara göre belediye başkanı adayları belirlenecek.

GÖLGE KABİNE AYRI TOPLANIYOR

MYK'nin içerisinde yer alan CHP Gölge Kabine'si, kendi arasında toplantı yapma kararı aldı. Gölge kabine üyesi Genel Başkan Yardımcıları, Çarşamba günü bir araya gelerek görev alanlarındaki konuları tartışacak. Aynı gün CHP TBMM Grubu da toplanacak.

MİLLETVEKİLLERİ KAMPA GİRİYOR

Kurultay sürecini gerekçe göstererek 28'inci dönem yasama kampını gerçekleştirmeyen CHP, 1-3 Aralık'ta Antalya'nın Manavgat ilçesinde milletvekillerini toplayacak. Parti yönetimi, yeni İçtüzük ve Anayasa hazırlıkları ile bütçe görüşmeleri başta olmak üzere, çok sayıda konuyu bu kampta masaya yatıracak.