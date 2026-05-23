CHP Bergama İlçe Başkanı'ndan mutlak butlan kararına sert tepki

CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, mahkemenin CHP'nin 38. Kongresi'nin iptaline karar verdiği mutlak butlan kararına karşı sert tepki gösterdi. Durmaz "Bu kararı kabul etmiyoruz, sonuna kadar karşıyız" dedi.

Bergama'dan bir yerel gazetenin kendisine "Mahkemenin mutlak butlan kararına dair ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Durmaz, "Mutlak butlan kararını tanımıyoruz" dedi.

Durmaz'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Tanımıyoruz ve bunu sonuna kadar da karşıyız. Tanımıyoruz ve bunu sonuna kadar da karşısındayız. Bergama İlçe Örgütü olarak mutlak butlan kararına kesin olarak karşıyız. Biz mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Taraflı, adaletli olmayan bu kararı kesin olarak tanımıyorum, tanımıyoruz ve bunun sonuna kadar da karşıyız. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi, halkın iradesiyle birinci parti olmuştur; mahkeme kararı partinin hakkını elinden alamaz. Bunun önüne hiç kimse hiçbir şekilde geçemeyecek. Yapılacak olan erken ya da zamanında seçimde CHP bu ülkenin iktidarı olacaktır. Bunu tasfiye edecek kişiler daha anasından doğamadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sonuna kadar sahadayız.