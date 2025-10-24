CHP, Berhan Şimşek dahil 3 kişiyi partiden ihraç etti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve Metin Lütfü Baydar ve Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik'in ihraç edilmesi kararı alındı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, dünkü toplantısında “parti disiplinini zedeleyen davranışlar” nedeniyle tedbirli olarak kesin ihracı istenen Şimşek’in dosyasını görüştü.

Toplantı sonucunda Şimşek’in ihracı kararlaştırıldı. Şimşek, ihracına konu olan açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyerken ben duvarlara CHP yazıyordum” demişti.

Öte yandan Şimşek’in ile birlikte Metin Lütfi Baydar ve mahkeme tarafından İstanbul il yönetimine atanan Gürsel Tekin’in yanında yer alan CHP Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik de ihraç edilen isimler arasında yer aldı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Şimşek, CHP’den ihraç edilmesi için disipline sevk edilmişti.

Şimşek, geçtiğimiz günlerde iktidar yanlısı yayınlarıyla bilinen CNN Türk'te yandaş gazeteci Ahmet Hakan'a konuk olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Silivri'nin posta güvercinliğini yapıyor" diyen Şimşek, ayrıca, "Mutlak butlan olduğunda Kemal Bey ile beraber hareket edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Şimşek, mutlak butlan ile ilgili de şu sözleri kullanmıştı:

"Ben Parti Meclisi üyesiyim. Mutlak Butlan olduğunda Kemal Bey ile beraber hareket edeceğiz. Kemal Bey haksızlığa uğramıştır. Buradaki sıkıntı şu papatya falı bakılıyor, olacak olmayacak şeklinde. 24'ünde de net karar verilmeli. CHP de enerjisini kaybetti."

