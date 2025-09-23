CHP, Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’i kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

CHP’nin 15 Eylül’de toplanan MYK’sinde Berhan Şimşek’in "parti disiplinini zedeleyen davranışlar nedeniyle", tüzüğün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevkine oybirliğiyle karar verildi.

Şimşek, kendisine gönderilen disipline sevk dilekçesini sosyal medya hesabından paylaştı. Şimşek, "Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizlerle paylaşıyorum" ifadesini kullandı.

Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum.

İhraç talebinin ardından İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum Gürsel Tekin ile birlikte bir basın açıklaması yapan Berhan Şimşek, "Görevini yapmayan biri varsa CHP genel merkezidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 6 Nisan’da yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, başvuru saatini kaçırdığı için aday olamamıştı.

Kurultay esnasında konuya ilişkin tepkisini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanına giderek gösteren Şimşek, daha sonra yaptığı açıklamada, "Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı beş dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel ile, Sayın Murat Emir ile, Sayın Ali Mahir Başarır ile konuşmama rağmen 'Hayır, vakit geçmiştir' dediler" ifadelerini kullanmıştı.