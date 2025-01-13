CHP, Beşiktaş Belediyesi önünde: "Türkiye şafak operasyonlarından kurtulmak zorundadır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün (13 Ocak Pazartesi) Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı.

Saat 15'te Beşiktaş Belediyesi önünde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek açıklamalarda bulundu.

Özgür Çelik, şunları söyledi:

"Şafak operasyonuyla uyandık. Sabahın saat 4.30’unda Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın İstanbul’daki ikametgahına gittiler. Annesi evdeydi. Şu anda Altınoluk’tan İstanbul’a doğru hareket ediyor. Babasının yanında bulunduğu esnada alındı. Hukuk komisyonumuz bütün süreci titizlikle takip ediyor. Genel Başkanımız Özgür Özel ile sürekli irtibat halindeyiz. Çağırılsa ifade vermeye gidecek belediye başkanlarımız, şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor. Türkiye bu şafak operasyonlarından kurtulmak zorundadır. Biz bu uygulamalara karşı vatandaşlarımızla birlikte mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."