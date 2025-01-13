CHP, Beşiktaş Belediyesi önünde: "Türkiye şafak operasyonlarından kurtulmak zorundadır"
CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından belediye önünde toplandı. Burada konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Türkiye bu şafak operasyonlarından kurtulmak zorundadır" dedi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun da bugün saat 19'da Beşiktaş Belediyesi'ni ziyaret edeceği öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün (13 Ocak Pazartesi) Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı.
Saat 15'te Beşiktaş Belediyesi önünde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek açıklamalarda bulundu.
Özgür Çelik, şunları söyledi:
"Şafak operasyonuyla uyandık. Sabahın saat 4.30’unda Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın İstanbul’daki ikametgahına gittiler. Annesi evdeydi. Şu anda Altınoluk’tan İstanbul’a doğru hareket ediyor. Babasının yanında bulunduğu esnada alındı. Hukuk komisyonumuz bütün süreci titizlikle takip ediyor. Genel Başkanımız Özgür Özel ile sürekli irtibat halindeyiz. Çağırılsa ifade vermeye gidecek belediye başkanlarımız, şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor. Türkiye bu şafak operasyonlarından kurtulmak zorundadır. Biz bu uygulamalara karşı vatandaşlarımızla birlikte mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."
"İKTİDAR CHP'Lİ BELEDİYELERE SAVAŞ AÇTI"
Çelik'in ardından konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek "3 ay önce kreşlerle başlayan, kültür etkinlikleriyle, konserlerle devam eden Kent Lokantaları üzerinden iktidarın yürütmeye çalıştığı tüm kampanyalar geri tepmiştir" dedi.
Zeybek, "Benim CHP'li belediye başkanlarım iktidarın kreşlerle ilgili mücadelesine adeta meydan okurcusuna 30 Kasım tarihinde 651 olan kreş sayısını 26 Aralık tarihinde 689'a çıkardılar. Bugün itibarıyla kreş sayımız 700'ün üzerinde. CHP'li belediyeler ne yaparlarsa iktidar bunlara savaş açıyor" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU DA ZİYARET EDECEK
Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bugün saat 19.00’da Beşiktaş Belediyesi'ne gideceği öğrenildi.
İmamoğlu burada açıklamalarda bulunacak.