CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Kılıç hakkında Özlem Vural paylaşımları gerekçesiyle gözaltı

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında CHP'den AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildi.

  • 15.09.2025 09:42
  • Giriş: 15.09.2025 09:42
  • Güncelleme: 15.09.2025 09:51
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi.

Avukat Burak Saldıroğlu, Kılıç'ın gözaltı gerekçesinin, CHP'den AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel hakkında paylaşımlar olduğunu ifade etti.

Saldıroğlu, "Gece saatlerinde ifadeye çağrılan müvekkilimiz Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltı kararı verilmiştir. Ne baskılar ne de gözaltılar bizleri korkutabilir. Başkanımızın ve mücadelemizin yanındayız!" ifadelerini kullandı.

