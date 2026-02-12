CHP bilerek Bekir Bozdağ'ı Meclis Başkanvekili olarak getirdiler demişti, Pervin Buldan süreci anlattı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancıc ile birlikte Genel Kurul'u ziyaret ederek Diplomatik Loca'da bir süre çalışmaları takip etti. İçişleri ve Adalet Bakanı'nın Meclis'te yemin töreninde AKP'lilerin CHP'lilere saldırmasıyla yaşananlar esnasında Meclis Başkanvekili görevini sürdüren AKP'li Bekir Bozdağ'ın bilerek tercih edildiğini iddia eden CHP'ye Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'dan yanıt geldi.

Dün yaşanan kavgaya ilişkin söz alan Başkanvekili Buldan, Meclis'ten beklenenin siyaset üretmek olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle, Sayın Tanal'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gerçekten, üzüntü duydum. Ancak şunun bilinmesi gerekiyor: Biz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan iki gün önce randevu talep etmiştik ve randevu bize dün saat ikide verilme şeklinde iletilmişti" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekilliği görevine ilişkin süreci anlatan Buldan, "Ben Meclisi yöneteceğim için henüz bakanlar atanmamış iken Sayın Celal Adan'ı aradım, benim yerime Meclisi iki saatliğine yönetmesini talep ettim; kendisi bir cenazeye katılacağı için Ankara dışında olacağını belirtti" dedi.

Bunun üzerine Sayın Bekir Bozdağ ile görüştüğünü belirten Buldan, "Bekir Bey'den rica ettim; o da beni kırmadı ve 'Sizin yerinize iki saatliğine tabii ki nöbeti devralırım' diye belirtti. O günün akşamı bakan atamaları yapıldı. Dolayısıyla hani ben bu görevden kaçan birisi değilim, Sayın Bekir Bozdağ'dan bu meseleyi bilmemekle birlikte bir şey rica ettim, o da kabul etti, benim yerime, iki saatliğine Meclisi yönetti" şeklinde konuştu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Maalesef Bekir Bozdağ aynı hataları daha önce de yaptı. Meclis’te yapacakları bir şey varsa, aynı Can Atalay kararını okutma günü olduğu gibi, nasıl Meclis Başkanvekilini değiştirdilerse, bugün de normalde Meclis Başkanvekili farklıydı. Ama son dakika Meclis Başkanvekili olarak Bekir Bozdağ'ı getirdiler” demişti.