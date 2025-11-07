CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı

İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen casusluk soruşturmasıyle ilgili operasyon kapsamında Orhan Gazi Erdoğan, dün gözaltına alınmıştı.

Erdoğan'ın, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alındı. Savcılık, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Orhan Gazi Erdoğan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan savcılığın sevk yazısında, soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan rapor uyarınca, "İstanbul Senin" uygulaması içerisinden 4,7 milyondan fazla kişinin kişisel verilerinin yurt dışında iki farklı ülkeye gönderildiğinin tespit edildiği yazıldı.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” suçlarından Orhan Gazi Erdoğan’ın, İBB seçmenlerinin kişisel bilgilerini "suç örgütü üyelerine" verdiğini ileri sürdü. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."