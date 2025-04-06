CHP Boykot Listesi | Özgür Özel boykot edilecek yeni marka ve şirketleri açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 'merkez medya'nın tüm yurtta Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerini ve Saraçhane buluşmalarını vermemesi nedeniyle boykot listedi açıkladı. "Bizi görmeyeni gömeceğiz" diyen Özel'in açıklaması sonrası boykot listesi araştırması hız kazandı. Peki CHP boykot listesi içinde hangi şirketler ve markalar yer alıyor? CHP'li Özgür Özel'in açıkladığı boykot edilecek marka ve şirketler!

CHP BOYKOT LİSTESİ

Özgür Özel, 'merkez medya'nın Saraçhane'deki ve ülkede protestoları, önseçimi haberleştirmemesi nedeniyle eleştirilerde bulundu ardından boykot çağrısı yaptı. Özel meydandan "Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" diye seslendi. İşte güncel haliyle CHP boykot listesi içinde yer alan şirketler:

Anadolu Ajansı

DBL Entertainment

Espressolab - "Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'dan içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!"

"Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab'dan içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!" D&R - "Kitap almak icap ettiğinde insanın ayağı bazen, D&R'a gidiyor, aman ha, D&R'a uğramayın."

"Kitap almak icap ettiğinde insanın ayağı bazen, D&R'a gidiyor, aman ha, D&R'a uğramayın." İdefix - "Idefix diye bir şey var biliyorsunuz, artık yok."

"Idefix diye bir şey var biliyorsunuz, artık yok." CNNTürk

TRT

TGRT

NTV

NTV'ye reklam verenler

Kral FM

Star TV

Akşam Gazetesi

Beyaz TV

Yeni Şafak

Türkiye Gazetesi

Doğuş Grubu - Volkswagen, Auidi ve Skoda

Günaydın Restoran

Nusr-ET

İhlas Ev Aletleri - "TGRT'ye bakmayın, TGRT'nin İhlas ev aletleriyle artık ısınmayın."

"TGRT'ye bakmayın, TGRT'nin İhlas ev aletleriyle artık ısınmayın." İhlas Haber Ajansı (İHA)

Turkuaz Medya Grubu

Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türk Petrol - "Türk Petrol'den almayın."

"Türk Petrol'den almayın." Milli Piyango

Misli.com

İddaa.com

ETS Tur

CHP'nin Saraçhane eylemleri sırasında duyurduğu ve ardından mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen CHP'nin duyurduğu 'boykotyap.com' sitesi 'boykotyap.net' ismiyle tekrar açıldı.

"TÜKETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANMAYA HAZIR MIYIZ"

Özgür Özel, 'merkez medya'nın Saraçhane'deki ve ülkede protestoları, önseçimi haberleştirmemesi nedeniyle eleştirilerde bulundu ardından boykot çağrısı yaptı. Özgür Özel, merkez medyaya ve onlara bağlı şirketlere yönelik çağrısında şunları söyledi: "Merkez medya, parayı bizden kazanacaksın, ürünü bize satacaksın ama Saray'a hizmet edeceksin. Bundan sonra araba mı satıyorsun, o arabayı almak yok, Yok öyle yağma. Tüketimden gelen gücümüzü kullanmaya hazır mıyız?"

Özel, merkez medyaya "Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" diye seslendi.

YARIN 20.30'A ÇAĞRI YAPTI: "YARIN YİNE MEYDANLARDAYIZ"

Özel, konuşmasını tamamlarken eylemlerin devam edeceğini açıkladı ve şöyle dedi: "Yarından itibaren veya yarından sonra, bütün Türkiye'de ve İstanbul'da ilan edilecek meydanlarda ve alanlarda hep birlikte geleceğe sahip çıkmaya başlıyoruz. Var mısınız? Yarın üretimden gelen gücünü, örgütten gelen gücümüzü, farklılıklardan gelen gücümüzü kullanmaya, 20.30'dan da Saraçhane'den de vazgeçmemeye yarından itibaren başlıyoruz. Var mısınız? Durmayacağız. Tayyip Bey bu meydan korkuyu unutmuş. Ekrem Başkanı almadan durmayacağız. Onu cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız. Yolumuz açık olsun yolunuz açık olsun. Bu alandaki 1 milyonluya teşekkür ederim. Yol, yolcudan uludur. Bir Ekrem Silivri'de yatar, 1 milyon Ekrem sokaklara meydanlara taşar. İstanbullunun iradesinin önünde saygı ile eğiliyorum."

EKREM İMAMOĞLU BOYKOT LİSTESİ

Boykota katılmak isteyen yurttaşlar internette Ekrem İmamoğlu boykot listesi şeklinde arama motorlarından araştırmalarını sürdürüyor. 24 Mart'ta başlayan boykot toplumda geniş yankı buldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek için CHP'nin paylaştığı boykot listesinde Espressolab, etstur, D&R, idefix, CNN Türk, TRT, TGRT, Demirören Haber Ajansı (DHA), İhlas Medya Grubu, a Haber, ATV, Sabah, Kanal D, İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Holding, İhlas Ev Aletleri, Turkuvaz Medya Grubu, Milli Piyango, misli.com ve iddaa yer alıyor.