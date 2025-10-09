CHP boykot listesinden Espressolab’ı çıkardı

CHP'nin her hafta Türkiye'nin başka bir ilinde düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 60'ıncısı İstanbul'un Şişli ilçesinde gerçekleştirildi.

Miting meydanında toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot süreciyle gündeme gelen kahve zinciri EspressoLab'i listeden çıkardıklarını açıkladı. Özel, yapılan görüşmeler sonucunda markanın üniversite şubelerinden elde ettiği kazancı insani yardım amaçlı kurulan 19 Mart Fonu'na aktaracağını da söyledi.

Özel, gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Biz boykot dediğimizde bir talep yükseldi. Bir kahve zinciri (Espressolab) için dediler ki kampüslere geldi, kahveleri zincirleştirdi, fiyatları arttırdı. Bizimle görüşmek istediler, gençlere yönlendirdik. O kahve zinciri kampüslerde ve tüm ülkede cirosu 1/10'a düşmüş. Kampüslerdeki fiyatları düşürmüşler, gençler kabul etmedi. Hangi kampüsteysek bütün karımızı 19 Mart'ta zarar gören öğrenciye burs olarak, maaşı kesilenler için oluşturulan fona aktarıyoruz dediler. CHP olarak kurumsal boykot listesinden çıkardık. Takdir gençlerin. Bize yan bakanı protesto etmeye devam edeceğiz."