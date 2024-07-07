CHP bu kez de sağlıkçılar için miting düzenleyecek

Kabine ile CHP’nin gölge bakanları arasında gerçekleştirilen temaslara yenileri eklenecek. Öğretmenler, emekliler ve asgari ücretliler için mitingler yapan CHP bu kez sağlık emekçileri için miting düzenleyecek.

CHP’nin gölge kabinesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesindeki bakanlar arasındaki temaslar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel arasındaki temaslar ile başlayan siyasette normalleşme tartışmalarının uzağında duran CHP kurmaylarına göre, müzakere süreçleri iyi niyetle sürdürülmeye çalışılacak. CHP, müzakere ile sonuç alamadığı alanlarda siyaseti sokağa taşıyacak. Bu kapsamda tematik mitingler düzenlenecek.

CHP’li Gökan Zeybek’in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile İlhan Uzgel’in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Murat Bakan’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla ve Yalçın Karatepe’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmelerle başlayan temaslar, yeni dönemde de sürdürülecek. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkanlar Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile CHP Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşecek.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SORUNLARI

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu ile CHP’li Şahbaz arasında gerçekleştirilecek görüşme yalnızca, “Hayırlı olsun ziyareti” kapsamında olmayacak. Parti tabanındaki, “Erdoğan bizi kandırıyor mu, oyalıyor mu?” endişesinin tematik mitingler ile geride kaldığını düşünen CHP kurmayları, müzakerelerden sonuç alınamaması halinde bunu kamuoyuna şeffaf şekilde duyuracak. Sağlık Bakanı Memişoğlu’na, sağlık sistemindeki aksaklıklar ve sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları içeren kalın bir dosya sunulacak. CHP, şiddet mağduru sağlık emekçilerinin sorunlarının çözülmesini, özlük haklarının iyileştirilmesini ve randevu sistemindeki sorunların çözülmesini talep edecek. Talepler kapsamında Bakan Memişoğlu’na, “Sorun nasıl çözülür?” sorusunun yanıtını içeren bir yol haritası da verilecek.

Ataması yapılmayan öğretmenler, emekliler ve asgari ücretliler ile geniş katılımlı mitingler düzenleyen CHP, taleplerin karşılanmaması durumunda sağlık emekçileriyle de bir miting düzenleyecek. Sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar, meydandan bir kez daha dile getirilecek.

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AİLE BAKANI’NDAN RANDEVU TALEBİ

CHP’li Nazlıaka da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan randevu talep etti. Randevu talebinin karşılanması durumunda Nazlıaka’nın Bakan Göktaş’a engellilerin, kadınların, yaşlıların ve çocukların sorunları hakkında bir dosya sunacağı öğrenildi.