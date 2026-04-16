CHP Bursa Grup Sözcüsü Akbulut: Zedelenen yalnızca bir makam değil, doğrudan demokrasidir

CHP'nin seçilmiş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından yerine Başkan Vekili seçilen AKP'li Şahin Biba'nın başkanlığında Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ilk defa toplandı. Toplantıya katılan CHP'li meclis üyeleri Bozbey'in tutuklanmasını protesto etti

CHP Grup Sözcüsü Avukat Yücel Akbulut Meclis'te yaptığı konuşmada "Bursa'da 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı seçildi. 2024 yılının Ekim ayından bu yana yalnızca Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının soruşturmaları ve tutuklanmalarının sebebi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin 1. partisi olmasıdır" dedi.

Akbulut sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Mustafa Bozbey, yaklaşık 10 yıl önceki Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin iddialar gerekçe gösterilerek bir şafak operasyonunda gözaltına alındı. 4 gün süren gözaltı süresinin ardından tutuklandı. Nilüfer'e 20 yılını vermiş bir isimdir. Her zaman sahada ve halkın içerisinde bir belediye başkanı olmuştur. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Ama hiç kimse halkın iradesinin üstünde de değildir. Bizim itirazımız, yargı sürecinin seçilmiş iradeyi etkisizleştirmenin bir aracı hâline getirilmesidir.

Bugün sormamız gereken asıl soru şudur: Bu ülkede seçilmiş belediye başkanları, haklarında bir iddia ortaya atıldığı anda daha hüküm verilmeden tutuklanacak ve görevlerinden uzaklaştırılacaksa, o zaman sandığın anlamı nedir? Millet neden oy verir? Millet neden belediye başkanı seçer? Eğer nihai sözü sandık değil de soruşturma süreçlerinin siyasi kullanımı belirleyecekse, burada zedelenen yalnızca bir makam değil, doğrudan demokrasinin kendisidir; zedelenen halkın iradesidir."

Akbulut, "Madem bu kadar millet iradesine güveniyorsunuz, o hâlde yüreğiniz yetiyorsa yeniden gidin sandığa. Biz bugün burada Bursa'nın iradesini, halkın iradesini ve demokrasinin haysiyetini savunuyoruz. Sayın Mustafa Bozbey yalnız değildir" sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Akbulut'un konuşmasından sonra CHP'li meclis üyeleri Bozbey'in posterlerini havaya kaldırarak "Bursa'nın Başkanı Mustafa Bozbey" sloganı attı.