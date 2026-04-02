CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş: Bu baskı düzenini hep birlikte yeneceğiz; bu karanlığı hep birlikte aşacağız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması nedeniyle Belediye önünde destek eylemi düzenlendi. Eyleme katılan vatandaşlar, “Bursa halkı iradesine sahip çıkıyor”, “Bozbey merttir”, “İçeri ata ata ne hale düştün tuta tuta çatlayacaksın tek adam”, “Halkın iradesi tutuklanamaz” yazılı dövizler taşıdı. Eyleme, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, TİP Bursa Sözcüsü Berkay Akman, DİSK Genel İş 3 No’lu Şube Başkanı Dilek Çelik katıldı.

Eylemde konuşan Saldız, yarın akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Bozbey için düzenlenen eyleme katılacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Yağmur demeden, çamur demeden, kararlılıkla her akşam bu alanları doldurdunuz, bu alanlarda buluştuk. Her akşam burada bir araya geldik. Hep birlikte tek bir şey söyledik, ‘Mustafa Bozbey yalnız değildir’. Bizler, sonucu ne olursa olsun başkanımızı asla yalnız bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki bugün yaşananlar geçici. Kalıcı olan milletin vicdanıdır. Halkın iradesidir. Başkanımızın özgürlüğünü elinden almaya çalışabilirler ama asla bunu gerçekleştiremeyecekler. Ancak bu kentin iradesini, bu halkın inancını asla tutsak alamayacaklar.

“HANGİ KOŞULDA OLURSAK OLALIM BURSA'MIZ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Bu mücadele yalnızca bizlerin mücadelesi değildir. Bu mücadele 3,5 milyon Bursalının, tüm Türkiye'nin ortak mücadelesidir. Yarın akşam yine burada en güçlü şekilde Cumhuriyet Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sizlerle buluşacak. Bursa'mıza kazandırdığımız yatırımların açılışını yapacağız. Hep birlikte Bursa'nın iradesine, başkanımıza, milletin iradesine yarın akşam yine burada birlikte sahip çıkacağız. Sizlerin desteğiyle, güveniyle Bursa'mıza verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Hangi koşulda olursak olalım çalışmaya, üretmeye, Bursa'mız için mücadele etmeye devam ediyoruz.”

“BU BASKI DÜZENİNİ HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ”

Yeşiltaş, Mustafa Bozbey’i görevinin başına getirene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bugün burada umudu büyütmek için bir aradayız. Bugün yaşadıklarımız zor olabilir. Bugün yaşadıklarımız hepimizin içini acıtıyor olabilir. Ama şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Bu baskı düzenini hep birlikte yeneceğiz. Bu karanlığı hep birlikte aşacağız. Ve bizler, sizlerin oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız Mustafa Bozbey'i görevinin başına getirene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar en zor zamanlarda bile ayağa kalkmasını bilen insanların yaşadığı topraklardır.

Bugün bize korku vermek isteyenler var. Bugün bizi susturmak isteyenler var. Bugün bizi baskıyla yıldırmak isteyenler var. Ama şunu bilmiyorlar: Bu halk korkmaz. Bu halk susmaz. Bu halk asla bir adım geri atmaz. Bu halk başını öne eğmez. Unutmayın, her karanlığın bir sabahı var. Bizim mücadelemiz sadece bugün için değil, bizim mücadelemiz çocuklarımızın geleceği için. Onların daha adil, daha özgür, daha güzel bir ülkede yaşaması için hep birlikte mücadeleyi ve umudu büyüteceğiz. Buradan sizlere söz veriyoruz: Bu ülkeye yeniden adaleti getireceğiz. Bu ülkeye yeniden refahı ve huzuru getireceğiz. Bu ülkeye yeniden umudu, onurlu bir yaşamı getireceğiz.

“BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ”

Yarın akşam Cumhuriyet Halk Parti'mizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bu meydanda olacak. Bu mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. Halkın iradesine hep birlikte sahip çıkacağız. Şimdi buradan tüm Bursa'ya bir çağrı yapıyorum: Yarın akşam işte burada, Büyükşehir Belediyemizin ana binasının yan tarafında hep birlikte buluşuyoruz ve verdiğimiz oya sahip çıkıyoruz. Milli egemenliğe sahip çıkıyoruz.”

EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, “Bugün burada bulunmamızın sebebi, Bursa'daki her iki insandan birinin oyunu alan ve bizim irademizle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey'in yalanlarla, iftiralarla, bir şafak baskısıyla gözaltına alınmasına ‘hayır’ demek için buradayız. Buna ‘dur’ demek için buradayız. Yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız. Etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız” diye konuştu.

“BUGÜN BURADA YAPILAN, MİLYONLARCA İNSANIN İRADESİNE KARŞI BİR ZORBALIKTIR”

Akman, CHP’li belediyelere karşı düzenlenen operasyonların zorbalık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bursa'yı sadece bir şehir olarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı sadece bir makam olarak, bu arkadaki binayı da belediye binası olarak göremeyiz şu an durumda. Bugün burada yapılan, yüzbinlerce insanın, milyonlarca insanın iradesine karşı bir zorbalıktır. Bunun adını koymak gerek. Sandıkta teslim alamadığı iradeyi polis yoluyla, savcı yoluyla, asker yoluyla teslim almaya çalışan bir irade ile karşı karşıyayız. Bunun adı da demokrasi falan değil, bunun adı açık bir zorbalıktır.

Herhâlde beyefendi sarayında oturuyor. Kendi partisine oy vermeyen illere tek tek bakıyor, not alıyor. Bir düğmeye basıyor ve hemen arkasından belirli bir takvimle birlikte askeriyle, savcısıyla, polisiyle sandıkta teslim alamadığı halk iradesini zorbalıkla teslim almaya çalışıyor. Biz bu zorbalığı tanımıyoruz. Hiçbir zaman tanımayacağız. Bugün memleketimizdeki cezaevlerinde seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanları var, seçilmiş Belediye Başkanları var, seçilmiş Belediye Meclisi üyeleri var, seçilmiş milletvekilleri var, Bir de seçilmiş, gelecek seçimin cumhurbaşkanı adayı var. Dostlar, bu saydığım arkadaşları özgürlüğüne kavuşturana kadar bir adım bile geri çekilmeyeceğiz biz.”

"BU, SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYE KARŞI YAPILMIŞ CİDDİ BİR MÜDAHALEDİR"

Çelik ise, “Bugün burada sadece Mustafa Bozbey başkanımıza yapılan hukuksuzluğu konuşmak için değil, aynı zamanda halkın iradesine yönelen açık bir müdahaleye karşı ses yükseltmek için toplandık. Bu, sandıktan çıkan iradeye karşı yapılmış ciddi bir müdahaledir. Hukuk herkese eşit uygulanmadıkça hukuk değildir. Adalet herkese aynı mesafede durmadıkça adalet değildir. Hiç kimse, hiçbir güç, halkın iradesini yok sayamaz. Herkes için tarafsız, bağımsız ve gerçekten adil bir yargı sürecinin işletilmesi bir talep değil, bir zorunluluktur” dedi.