CHP çağrı yaptı: Yurttaşlar Çağlayan'da buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yaptığı çağrı sonrasında yurttaşlar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplandı.

Bugün (26 Ekim Pazar) CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, saat 11.00'da adliyede ifade verecek.

İmamoğlu'nun ifade vereceği casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın da emniyetteki ifade işlemleri dün gece itibarıyla tamamlandı.

Yanardağ'ın da bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yurttaşlara yaptığı çağrıda meydanın kapalı olmadığını, metro seferlerinin de yapıldığını belirterek yurttaşlara çağrı yaptı.

Akdaoğan, "Gelinemiyor, gidemezsiniz, alan kapalı algısını yaymak istiyorlar” dedi.

CHP'Lİ VEKİLLER OTOBÜSTE SABAHLADI

Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla partisinin yaptığı toplanma çağrısı öncesinde, polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı önünden uzaklaştırılmak istenen parti otobüsünde sabahladıklarını duyurdu.

Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “06.52. Gün aydınlanmaya başladı. Bu geceyi CHP otobüsünde geçirdik. Adliye önünde otobüs nöbeti bekledik. Demokrasi mücadelesinde bugün de bu gerekliydi. Görev yerine getirildi” notuyla yayımladığı videoda şunları söyledi:

“Çağlayan Adliyesi’nin önünden herkese günaydın. Bütün gece otobüsümüzün içindeydik ve otobüsümüzün çekilmesine izin vermedik. Çünkü ‘Otobüsü adliyenin önüne sokamazsınız’ dediler ama soktuk. CHP otobüsü tam da İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde. Bütün gece boyunca pazarlıklar sürdü. Alırdınız almazdınız ama hiçbir şekilde otobüsümüzü santim kıpırdatmadık. Saat 10.00’da Ekrem Başkan’ın adliyede ifadesi alınacak. 11.00’da da Genel Başkanımız otobüsün üzerinde olacak. İnanıyoruz, her şey çok güzel olacak.”

"METRO ÇALIŞIYOR, MEYDAN UYGUN"

Akdoğan, yurttaşlara yaptığı çağrıda ise “Otobüsümüz Çağlayan Adliyesi önünde. Metro çalışıyor, meydan uygun. Gelinemiyor, gidemezsiniz, alan kapalı algısını yaymak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Otobüsümüz Çağlayan Adliyesi önünde. Metro çalışıyor, meydan uygun.



Gelinemiyor, gidemezsiniz, alan kapalı algısını yaymak istiyorlar.



⏰ 11.00’de ÇAĞLAYAN’dayız.

İstanbullular haydi ÇAĞLAYAN’a…@aligokcek pic.twitter.com/cnNMck26Gh — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) October 26, 2025

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Dün akşamdan beri İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeyiz. Ekrem İmamoğlu’nun görüntüsünü, sesini, videosunu yasaklayanlar bugün de CHP’nin otobüsünü görmek istemedi. Çünkü onlar halka yalan söylüyor, biz ise doğruları anlatıyoruz. Genel Başkanımızın katılımıyla bugün saat 11.00’de halkımıza doğruları söylemeye devam edeceğiz” dedi.

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında “casusluk soruşturması” başlatılmıştı.

Merdan Yanardağ’ın dün gözaltı süresi uzatılırken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından önceki gün TELE 1’e kayyum olarak görevlendirilen eski Yeni Şafak Yazarı İbrahim Paşalı’nın ilk icraatı yayınları durdurmak olmuştu.

Kayyum Paşalı, TELE 1’in YouTube hesabında bugüne dek yayımlanan videoları sildirirken ardından YouTube kanalı kapatılmıştı.