CHP, çalıştaya hazırlanıyor: Parti programı 10 ana başlıkta şekillenecek

CHP, temelleri 2024’te yapılan Tüzük Kurultayı’nda atılan program çalışmalarına son şekli vermek üzere, partinin kuruluş haftası olan 4-9 Eylül’de kapsamlı bir program çalıştayına hazırlanıyor.

Bir hafta boyunca sürecek çalıştayın her gününde dolu dolu bir program hazırladıklarını belirten CHP kurmayları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hemen hemen her gün kürsü konuşmalarıyla katılımcılara hitap edeceğini belirterek, “Tüzüğümüzde yer aldığı üzere hafta boyunca kültür, sanat, bilim, spor alanında etkinlikler düzenleyeceğiz. Ana lojistik Genel Merkez olmakla birlikte farklı mekanlarda olacağız. Panellerimiz, yuvarlak masa toplantılarımız olacak. İki konser planlıyoruz” diye konuştu.

Hazırlanan programın delegeler tarafından oylanmasının daha sonraya bırakılacağını belirten kurmaylar, ''Parti programının oylaması çalıştay takvimi sürecinde yapılmayacak. Daha sonra bir parti programı kurultayıyla yapabiliriz veya olağan kurultayla birleştirebiliriz'' dedi.

Sivas Kongresi’nin yıl dönümü olan 4 Eylül günü kongrenin temellerinin atıldığı yeri Ankara’ya taşımak üzerine bir planlama yapıldığı, CHP’nin 81 il başkanlığı tarafından kendi illerinde Sivas Kongresi’nin önemine dikkat çekilen basın açıklamaları yapılacağı öğrenildi.

10 ANA BAŞLIKTA SONUÇ BİLDİRGESİ

Parti kurmayları, 5 ve 8 Eylül günlerinde yuvarlak masa toplantıları yapılarak parti programına son şekli verileceğini beliretek, toplantılara ilişkin şunları söyledi:

''Parti programımızın ana başlıkları 8 Eylül'de netleşir. 10 ana başlık altında bir sonuç bildirgesi yayımlanacak. Uzmanlarla, örgütten gelenlerle farklı alanlarda çalışmalar yapılacak. Tüzük kurultayında temelini attığımız ve çalışma masaları kurduğumuz parti programı için artık sonuç metni haline getireceğimiz bir çalışma yapacağız. Aynen metne girecek şeklini vereceğiz, oylamasını daha sonraya bırakacağız.”

ÖRGÜT TEMSİLCİLERİ MECLİSİ İLK KEZ TOPLANIYOR

2024’te oylanarak kabul edilen yeni tüzükle hayata geçen Örgüt Temsilcileri Meclisi, ilk kez 8 Eylül’de toplanacak. Toplantıda, CHP’nin 81 il başkanı, PM üyeleri, tüm milletvekilleri, YDK üyeleri, önceki genel başkanlar ve her ilden ilin büyüklüğüne göre seçilen örgüt temsilcileri bir araya gelecek. Açılışını CHP Lideri Özel’in yapacağı toplantıda tüm katılımcılar yuvarlak masalara dağılacak ve 10 ana başlık altında sonuç bildirgesi hazırlanacak. CHP’nin 102’nci kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de ise sabah yapılacak Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP PM, Özel başkanlığında toplanacak.

"PARTİ PROGRAMI ÇOK GENİŞ ÇERÇEVEDE BİR YÖNTEM SUNACAK”

Kurmaylar, CHP’nin yeni programının içeriğine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Bir vatandaşın ana gündemi olacak 10 başlığı aldık. Ekonomi, sağlık, adalet gibi. Örneğin ekonomiyi kalkınmayla birleştirdik. Adaleti hak ihaleleriyle, hukuksuzluklarla, yargının içinde bulunduğu alanlarla birleştirdik. Sosyal alanları dezavantajlı bireyler, engelliler, kadınlarla birleştirdik. Sağlık politikaları çok geniş kapsamlı işledik. Parti programı çok geniş çerçevede bir yöntem sunacak. Ama parti programı en nihayetinde bir hükümet programına döneceği için tüm bu geniş çerçevede sunduğumuz şeylere çözüm önerilerimizi de hükümet programında söyleyeceğiz. Hükümet programını ise hem partinin içinde bulunduğu çalışma grupları hem de cumhurbaşkanlığı aday ofisi yürütecek.”

EYLÜL AYI “DAVALAR AYI”

Adli tatilin bitmesiyle eylül ayı aynı zamanda CHP için “davalar ayı” olarak da niteleniyor. Bu kapsamda; 2 Eylül'de Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ilk duruşması, 11 Eylül'de Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının ilk duruşması, 15 Eylül'de Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret davası ile CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında ''şaibe'' iddialarıyla açılan davanın duruşması, 18 Eylül'de kent uzlaşısı soruşturması kapsamında HDK faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan İstanbul ilçe belediyelerindeki meclis üyelerinin duruşması, 22 Eylül’de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in 31 Ocak'ta Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylara ilişkin yargılandığı davanın duruşması ve 26 Eylül'de Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişi davası" duruşması görülecek.

"CHP, 2025 YILINI ÇAĞLAYAN-VATAN-SİLİVRİ ÜÇGENİNDE GEÇİRDİ”

Tüm bu duruşmaların dışında eylül ayının bir başka önemi olduğunu vurgulayan kurmaylar, şunları söyledi:

“Eylül’de iddianamenin çıkmasını bekliyoruz. Birden fazla soruşturma var ama iki çatı iddianame çıkacak. Biri 'Ekrem İmamoğlu suç örgütü' diye adlandırdıkları İBB mali dosyasının iddianamesi, diğeri de başta Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olup da şimdi mağdur olan Aziz İhsan Aktaş'ın iddianamesi. Öngörümüz Aziz İhsan Aktaş dosyasının önce çıkması yönünde. Parti kapsamlı bir saldırı altında. İstanbul il kongresiyle ilgili gizli giden bir soruşturma var. 38’inci Olağan Kurultayı'na ilişkin ayrıca aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık hakkında açılan diğer dava konusundaki belirsizlik sürüyor. Kurultay soruşturmasının hakimi, AYM'ye başvurdu uyuşmazlıkla ilgili. Orada da bir sürüncemeye bırakma ve partiyi tartıştırma hali var. CHP, 2025 yılını Çağlayan Adliyesi-Vatan Emniyet-Silivri Ceazevi üçgeninde geçirdi diyebiliriz. Eylül zor bir ay olacak.''

"KARAR ÇIKMAZ, SÜRÜNCEMEDE BIRAKIRLAR”

Kurmaylar, “Kurultay davasında bir karar çıkmasını bekliyor musunuz” sorusunu da yanıtladı. Karar çıkmasını istediklerini belirten kurmaylar, “Biz ‘Karar çıkartın’ diyeceğiz. 15 Eylül'de de diyeceğiz, diğer dosyalarda da diyeceğiz. Ama buradan kurultayın iptali ya da İstanbul kongresinin iptali kararı çıkmaz. Sürüncemede bırakırlar. Burada asıl dert konuyu sürüncemede bırakıp her gün partiyi tartıştırmak. Haziran ayını böyle geçirdik, muhtemelen eylül ayı da böyle geçecek. Kendi yaptıkları görmezden gelinsin diye bu konuyu tartıştırmaya devam edecekler” diye konuştu.