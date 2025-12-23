CHP CAO yola çıktı

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu (CAO), ilk toplantısını tamamladı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti. Toplantı, CHP’nin eski genel merkezi olan ve uzun süre Parti Okulu olarak kullanılan Çankaya Üsküp Caddesi’ndeki binada düzenlendi.

CAO Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Özel, Parti Programı’nın oy birliğiyle kabul edildiğini belirterek, “Türkiye’yi yönetmeye hazır, umutsuzluğa karşı ‘Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız’ diyen Parti programını hayata geçirdik” ifadesini kullandı.

“ÇÖZÜMÜ ANLATTIK”

Özel, 31 Mart 2024’te CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu kaydederek, seçimden bugüne yapılan anketlerin tamamında CHP’nin oylarını artırdığını ifade etti. CAO Yürütme Kurulu’nun, PM, MYK ve Meclis Grubu ile eşgüdüm içinde çalışacağını kaydeden Özel, “Vatandaşlara sorunları anlatmak yerine çözüm önerilerini söyleyecekler” ifadesini kullandı.

Meclis’teki bütçe sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, “Bütçe sürecinde yalnızca sorunları değil, çözüm önerilerimizi de anlattık. Ben de konuşmamda sorunun altını çizip, çözüm önerilerimizi anlattım. Buradaki temel elbette parti programımızdı. Polemik yapmadan, sorunu görerek, çözümü söyledik dedi. Meclis’te yaşanan tartışmalara da değinen Özel, iktidarın yapıcı eleştirilere polemikle yanıt verdiğini söyledi.

“Türkiye’de fikren ve zikren iktidar ile muhalefet yer değiştirmiştir” diyen Özel, psikolojik olarak değişen iktidarın sandıkla fiilen değişeceğini ifade etti. CAO Yürütme Kurulu’nun gündeminin ekonomik kriz olacağını belirten Özel, “Türkiye’yi AKP’den çok daha iyi yöneteceğimizi biliyoruz” dedi. Rövanşist bir tutum içinde olmayacaklarını vurgulayan Özel, CHP iktidarından yalnızca hukuksuzluk yapanların korkması gerektiğini söyledi.

Somut vaatleri sıralayan Özel, seçim barajının yüzde 3’e düşürüleceğini, kayyum uygulamasına son verileceğini, vergi adaletsizliğinin giderileceğini, mülakatın kaldırılacağını ve 100 bin öğretmenin atanacağını açıkladı. Asgari ücretin artırılacağını, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını ve TOKİ’nin yoksullar için konut üreteceğini belirtti.

19 Mart’tan bugüne, yaşadığımız tüm haksızlıklara rağmen barış ve demokrasiden yana bir tutum alıyoruz diyen Özel, “Artık AKP krizlerin partisidir. CHP huzurun müjdecisidir” diyerek, iktidara hazır olduklarını söyledi.