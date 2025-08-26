CHP Ceyhan Gençlik Kolları üyeleri tutuklu belediye başkanları için pedal çevirecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ceyhan Gençlik Kolları, tutuklu belediye başkanları için Silivri’ye doğru bisikletleriyle yola çıktı.

"Özgürlük Pedalları" isimli etkinlik tutuklu belediye başkanları Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başta olmak üzere tutuklu tüm belediye başkanlarına destek vermek amacıyla düzenleniyor.

Etkinlik Ceyhan Atatürk Kent Meydanı’nda başladı.

Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında grup, Önce basın açıklaması yaptı ardından ''Belediye başkanlarına özgürlük'' sloganlarıyla Atatürk Kent Meydanı’ndan Silivri’ye doğru bisikletleriyle yola çıktı.

"HUKUKSUZ ŞEKİLDE TUTSAK EDİLİYORLAR"

İlçe Başkanı Caner Aydar, etkinlikte yaptığı konuşmada gençlere destek mesajı vererek, "Ceyhan’dan başlayarak Silivri’ye, Kadir Başkan’ın ve Zeydan Başkanımızın tutsak edildiği İstanbul’a kadar ‘Özgürlüğe Pedal Çeviriyoruz’ adı altında bisiklet sürecek kardeşlerimize her koşulda destek veriyoruz.

Bundan 15 gün önce Adana’dan yürüyerek Silivri’ye giden gençlerimiz var, onlara da yolları açık olsun diyoruz. Bu etkinlikler üzücü ama mecbur kalıyoruz. Çünkü Ceyhan’ın seçilmiş belediye başkanı Kadir Başkan, Seyhan’ın ilk kadın belediye başkanı Oya Başkan ve diğer belediye başkanlarımız hukuksuz şekilde tutsak edilmektedir. Ceyhan’dan bir kez daha ilan ediyoruz, genel başkanımızın ve örgütümüzün yanında, başkanlarımızın arkasındayız" dedi.

"AYDAR’IN CEYHAN’DAKİ MİLLETİN İRADESİNİ SIRTIMA YÜKLEDİM"

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız ise Kadir Aydar’a olan inancını vurgulayarak, "Bu mücadele bir milli mücadeledir. İçeride belediye başkanlarımız, dışarıda ise bizler hiçbir zaman yalnız değiliz. Ben, Sevil Aydar Yıldız olarak Kadir Aydar’ın Ceyhan’da milletin iradesini sırtıma yükledim. Ceyhan halkı biliyor ki Kadir Aydar alnı ak bir şekilde dışarıya çıkacaktır. Onun söz verdiği her şey tek tek yerine geliyor. Dört duvar arkasında olması buna engel değildir. O, Ceyhan’ın parlayan yıldızıdır. Bir avukat olarak Türk yargısının bağımsızlığına olan inancımı kaybetmek istemiyorum. Kadir Başkan yakında aramızda olacak. Bugün pedal çeviren genç kardeşlerimize de yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KARARLI DURUŞ, TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İklime Kabasakal da gençlerin eyleminin anlamını şu sözlerle ifade etti:

"Bugün sadece pedal çevirmiyoruz; adalet, demokrasi ve özgürlük isteğine ses oluyoruz. Belediye başkanlarımız halkın iradesini temsil ettikleri için hedef oldular. Onların yeri Silivri değil; bu sokaklardır, meydanlardır. Ceyhan’dan başlayan bu kararlı duruş, tüm Türkiye’ye örnek olacaktır."

"ONURLU MÜCADELENİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Tanık ise gençlerin mücadelesine dikkat çekerek, "Gençlerin zaten yeterince sorunları varken, bir de başkanlarının özgürlüğü için yollara düşmek zorunda kalmaları hükümetin ayıbıdır. Ama biz bu onurlu mücadelenin sonuna kadar yanındayız. İlçe Başkanımız Caner Aydar ve tüm örgütümüze teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun" dedi.

"PARTİLİ PARTİSİZ HERKES ONU SEVİYOR"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın öğretmeni emekli öğretmen Mahmut Yavuz da destek mesajı verdi. Yavuz, "Ben partili değilim, sadece Kadir sevgisi beni buraya getirdi. Ceyhan’da Kadir Aydar sevgisi asla bitmez. Bir yılda yaptığı hizmetlerle herkesin gönlünde yer etti. Partili partisiz herkes onu seviyor. Ceyhan, Kadir Aydar’ı istiyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gençler, "Belediye başkanlarına özgürlük" sloganları ve alkışlar eşliğinde Atatürk Kent Meydanı’ndan Silivri’ye doğru pedal çevirmeye başladı.