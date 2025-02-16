CHP cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvuruları yarın başlıyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, 23 Mart'ta yapılacak ön seçimle belirlenecek. Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı’nın açıkladığı takvime göre, ön seçime katılmak isteyen cumhurbaşkanı aday adayları için başvuru tarihi yarın başlayacak.

BAŞVURULAR 21 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECEK

CHP üyelerinin kullandığı oylarla belirlenecek adayın, aday adaylığı başvurusu için Seçim Kanunu’ndaki adaylık şartlarını sağlaması gerekiyor. Buna göre, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, Milletvekili Seçimi Kanunu’ndaki seçilme yeterliliğini taşıyanlar, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu’nun ez az 20 üyesinin imzasıyla başvuruda bulunabilecek. Bir milletvekili, birden fazla aday için imza verebilecek. Aday adayları, 21 Şubat Cuma gününe kadar CHP Genel Merkezi’nden başvuru yapabilecekler.

SEÇİM KURULLARI BELİRLENECEK

Takvime göre yarın ayrıca, ön seçimde görev yapacak seçim kurulları da oluşturulacak. Buna göre ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından beş kişiden oluşacak olan merkez seçim kurulu başkanlığı belirlenecek. Kurul, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci başkanlığında, iki TBMM ve iki PM üyesinden oluşacak.

MYK'nın yarın yapılacak toplantısında, il kurulu başkanları belirlenecek. Merkez kurul tarafından ise beş kişilik il kurulu üyelerinin belirlemesi için çalışmalara başlanacak. İlçe başkanlıklarınca ise yine beş kişiden oluşan ilçe kurullarının belirleme çalışmalarına başlayacak.