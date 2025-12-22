CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yola çıktı: Özgür Özel’den iktidar vaatleri

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu (CAO), ilk toplantısını tamamladı. 28-30 tarihlerinde gerçekleştirilen 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından belirlenen CAO Yürütme Kurulu’nun toplantısına CHP Lideri Özgür Özel başkanlık eti.

Toplantı, CHP’nin eski genel merkezi olan ve uzun süre Parti Okulu olarak kullanılan Çankaya Üsküp Caddesi'ndeki binada düzenlendi. CAO için yeniden düzenlenen binaya, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” yazılı yeni logolar yerleştirildi. Öte yandan, CHP Lideri Özel’in açıklama yapacağı salon, Atatürk flamalarıyla donatıldı.

ÖZEL VE İMAMOĞLU’NA ODA

CAO için kurgulanan binanın birinci, ikinci ve üçüncü katları, politika kurullu başkanlarının odalarından oluştu. Toplantı salonu ise dördüncü kata yerleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun aynı odayı kullanacağı belirtildi.

“TÜRKİYE’Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

CAO Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantı ve güncel siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, Parti Programı’nın oy birliği ile kabul edildiğinin altını çizerek, “21’nci yüzyılının ikinci çeyreğine hazır, Türkiye’yi yönetmeye hazır, umutsuzluğa karşı, ‘Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız’ diyen Parti programını hayata geçirdik” ifadesini kullandı.

Özel, 31 Mart 2024’te CHP’nin, Türkiye’nin birinci partisi olduğunu kaydederek, seçimden bugüne yapılan anketlerin tamamında CHP’nin oylarını artırdığını ifade etti. CAO Yürütme Kurulu’nun çalışma şekliyle ilgili bilgi veren Özel, “Adeta iktidara yürüyen bir yönetim ordusu olarak faaliyet gösterecekler. PM ve MYK’nin ve Meclis Grubumuzun yanında CAO Yürütme Kurulu ile eşgüdüm içinde, vatandaşlara sorunları anlatmak yerine, çözüm önerilerini söyleyecekler” diye konuştu.

“ÇÖZÜMÜ ANLATTIK”

Meclis’teki bütçe süreciyle ilgili de değerlendirmeler yapan Özel’in konuşmasının satır başlarında şunlar yer aldı:

“Bütçe sürecinde yalnızca sorunları değil, çözüm önerilerimizi de anlattı. Ben de konuşmamda 80 dakika boyunca sorunun altını çizip, çözüm önerilerimizi anlattı. Buradaki temel elbette parti programımızdı. Polemik yapmadan, sorunu görerek, çözümü söyledik.

MECLİS’TEKİ KAVGA

Dün de AKP’nin bütçedeki son konuşmalarını dinlemek üzere oradaydık. Ben değerlendirmeyeceğim, milletimiz değerlendiriyor. O kadar yapıcı eleştiriye karşı dün, iktidar partisinin nasıl polemik üreten bir dil tercih ettiğini gördünüz. Geçmişte bakanlık görevinde bulunan, şimdi komisyona hapsoldu diye kendisi ve partisiyle sorunu olan bir kişinin Meclis’e yakışmayan hallerini gördünüz.

Türkiye’de fikren ve zikren iktidar ile muhalefet yer değiştirmiştir. Psikolojik olarak değişen iktidarın fiilen değişmesi de sandık geldiğinde olacaktır.

CAO’NUN GÜNDEMİ

2018 yılından bugüne kronikleşmiş olan ekonomik kriz olacaktır CAO Yürütme Kurulu’nun gündemi. Attığımız her adımın tek bir amacı var, milletin bize gösterdiği güvene layık olmak. Türkiye’yi AKP’den çok daha iyi yöneteceğimizi biliyoruz.

RÖVAŞ ALMAYA GELMİYORUZ

Asla ve asla rövanşist bir tutum içerisinde olmayacağız. CHP iktidarından hırsızlar, kendi iktidarının devamı için bu ülkenin yarınlarını çalanlar, artık sandık ve demokrasi ile ilgili meselesi olanlar korksunlar. Hukuk dışı, Anayasa’ya aykırı emirlerine uyup, cüppelerini darbeci tankı gibi kullanan, bu ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanını hapse atanlar korksunlar… Bu iktidara oy verenler, geçmişte vermiş olanlar iktidarımızdan sadece umut duysunlar. Çünkü biz CHP olarak rövanş almaya gelmiyoruz.

"LİYAKATLİ KADROLARIMIZ VAR"

19 Mart’tan bugüne, yaşadığımız tüm haksızlıklara rağmen barış ve demokrasiden yana bir tutum alıyoruz. Türkiye’nin barışı, kardeşliği, huzuru ve refahı için ne yaptığımızı bilerek yürümeye devam edeceğiz. Enerjimiz de liyakatli kadrolarımız da var.

Bu toplantıda, bir eksiktik. Eksik olan, benim Cumhurbaşkanı adayım değildi. Eksik olan, üç kez üst üste İstanbul’u kazanan Ekrem İmamoğlu’na oy veren 15,5 milyon insanın, dünya tarihinin en büyük imza kampanyasına imza atan 25 milyon insanların adayı yoktu bugün burada.”

SOMUT VAATLER

CHP Lideri Özel, İmamoğlu ile “Sağlıklı bir iletişim” kurduklarının altını çizerek, İmamoğlu’nun Türkiye’nin geleceğine yönelik umutlu olduğunu vurguladı. CAO’da üretilecek somut vaatlerin, milyonlarca yurttaşın katkısı ile kapı kapı anlatılacağını kaydeden Özel, somut vaatlerinden bazılarını şöyle sıraladı:

Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi, seçimlere gireceklere hazine yardımı yapılması,

Belediyelere kayyum uygulamasına son verilmesi,

Meclis Parkı’nın bir demokrasi parkına çevrilerek bir demokrasi kürsüsü kurulması,

AYM kararlarını tartışma, Anayasal suç haline getirilecek. AİHM kararlarına harfiyen uyulacak,

HSK’nin yapısı değiştirilecek. Yargıda çeteleşme sorunu bitirilecek,

Eşit yurttaşlığı vazgeçilmez olarak tarif ediyoruz. Cemevlerine ibadethane statüsü tanımaya ve Kürt sorunu vardır diyen bir kişi kalmayana kadar Kürt sorununu çözmek için uğraşmaya söz veriyoruz,

TÜİK’in enflasyon sepetini herkese açıklayacağız. Vergi adaletsizliğini sonlandıracağız,

Sendika ve grev hakkı önündeki engeller kaldırılacak,

Mülakat kaldırılacak, 100 bin öğretmen atanacak,

Asgari ücret temel ücret olmayacak. Asgari ücret artırılacak, en düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olacak,

Konut sorunu çözülecek, TOKİ zenginlere değil, yoksullara konut üretecek.

AKP KRİZLERİN PARTİSİDİR

Özel, "Hazırız, kendimizden eminiz. Artık AKP krizlerin ve kaosun partisidir. CHP, huzurun müjdecisidir. Türkiye’nin bu kadar derdi varken AKP’nin tek derdi taht kavgasıdır. Kendine güvenen varsa kuralım Mart-Nisan ayında sandığı, 5 yıl daha görev alın. Bugün önemli bir başlangıç. Ümit ediyoruz geçen bütçe AKP iktidarındaki son bütçedir. Gelecek bütçeyi yapmaya talibiz. Yolumuz açık olsun" dedi.