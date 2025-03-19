CHP, 'Dayanışma Sandığı'na ilişkin tüm bilgileri yarın kamuoyuyla paylaşacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'nin 23 Mart'ta yapacağı Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi "Dayanışma Sandığı"na çevirildi. Bu kapsamda CHP üyesi olmayanların da oy verebilmesi ön görülüyor.

Sürecin nasıl işleyeceği ise merak konusu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, yarın "Dayanışma sandığı"na ilişkin tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

Çiftci, "Önseçim sürecimiz, siyasi tarihimizin gördüğü en büyük dayanışma ve beraberlik günü olarak tarihe geçecek. Darbeye karşı demokrasiyi savunmak için mücadelemizi hep birlikte büyütecek; bu karanlığı yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz" başlıklı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz önseçimde, 22 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm üyelerimiz de seçim günü sandığa gelen tüm yurttaşlarımız da oy kullanabilecek. Partimize üye olmayan ancak bu darbe girişimine dur demek isteyen yurttaşlarımız için kuracağımız 'Dayanışma Sandığı'na ilişkin tüm bilgileri yarın sabah itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Önseçim sürecimiz, siyasi tarihimizin gördüğü en büyük dayanışma ve beraberlik günü olarak tarihe geçecek. Darbeye karşı demokrasiyi savunmak için mücadelemizi hep birlikte büyütecek; bu karanlığı yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız."