CHP'de 16 il kongresi tamamlandı: Delege sayısında 3 büyük il öne çıkıyor

CHP'de 38. Olağan Kurultay için geri sayım sürerken 16 il kongresi tamamlandı ve 16 il başkanı seçildi. Genel başkanlık yarışında delege sayısı bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir öne çıkıyor. Bu üç ilde 324 delege bulunuyor.

CHP'de ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 16 il başkanı seçildi. Bu cumartesi Ankara, 8 Ekim'de ise İstanbul il başkanı belirlenecek.

CHP'nin geçtiğimiz günlerde başlayan il kongreleri takvimi devam ediyor.

Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.

CHP'de şu ana kadar İzmir başta olmak üzere Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bursa, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Konya, Muş, Niğde, Rize ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilin il başkanı seçildi.

DELEGE SAYISINDA 3 BÜYÜK İL ÖNEMLİ

CHP'nin 8'inci genel başkanının seçileceği 38. Olağan Kurultay için geri sayım ise sürüyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hariç iki ismin adaylığını açıkladığı süreçte delege sayısı bakımından Ankara, İstanbul ve İzmir öne çıkıyor.

İzmir'de mevcut başkan Şenol Aslanoğlu tekrar seçilirken, Ankara ve İstanbul'un sonuçları bekleniyor.

CHP'de 23 Eylül Cumartesi Ankara, 8 Ekim Pazar ise İstanbul il başkanı belirlenecek.

Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir, delege sayısı bakımından belirleyici olacak.

Partinin Ankara'da 72, İzmir'de 56, İstanbul'da ise 196 olmak üzere 324 delegesi bulunuyor.