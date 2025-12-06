CHP'de 39. Olağan Kurultay sonrası ilk PM toplantısı başladı

CHP'nin 80 kişilik Parti Meclisi (PM), 39. Olağan Kurultay'da seçilen üyelerle ilk toplantısı,Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştiriliyor.

PM üyeleri ilk toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretinde CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da yer aldı.

Tören, saat 10.00’da Özel ve PM üyelerinin Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. Özel, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Özel ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

"YENİ KADROLARIMIZLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ"

Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Özel, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım; Partimizin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda seçilen PM ve YDK üyelerimizle birlikte yeniden huzurunuzdayız. Kurultayımızda yenilenen parti programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz. Bugün çoklu krizler yaşayan Cumhuriyetimizi çağın kuşatmasından kurtarmak; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, gelirde ve vergide adaleti hakim kılmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz.

Aziz Atatürk; iki büyük eserinizden biri olan CHP bugün kapatma tehdidine kadar varan ağır saldırılar altındadır. Partimizin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş belediye baskanları ve çok sayıda yol arkadaşımız tutukludur. Ancak biz, sizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız güçle tüm saldırıları boşa çıkaracak ve ülkemizi kuşatmalardan kurtaracak iradeye sahibiz. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özel ve heyeti daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret etti ve kabre çiçek bıraktı.

Ziyaretin ardından Özel ve PM üyeleri, toplantı için CHP Genel Merkezi'ne gitti. Toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

CHP'NİN 39. OLAĞAN KURULTAY'I

CHP, 28 Kasım'da 39. Olağan Kurultay'ının ilk gününü gerçekleştirdi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultay'ın 2. gününde yapılan oylamada Özel, dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçildi.

39. Olağan Kurultay'ının sonuç bildirgesi de yayımlandı. Demokratik hukuk devleti, sosyal adalet ve yeni bir vizyon vurgusu yapılan Bildirgede, 19 Mart operasyonu ve belediyelere yönelik soruşturmalar sert biçimde eleştirildi. Bildirgede, "Şimdi iktidar zamanı" mesajı öne çıktı.