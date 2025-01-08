CHP'de 9 yönetici istifa etti: İlçe yönetimi düştü

Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün'ün yönetim tarzına tepki gösteren 9 ilçe yönetim kurulu üyesi, görevlerinden istifa etti. İstifalar sonucu yeterli yönetim kurulu üyesi olmadığından dolayı ilçe yönetimi düştü.

Yıldırım İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan Rüstem Toksöz, Muhammet Karasu, Burak Celep, Sibel Demirbaş, Semih Esen, Sevda Kayışoğlu, Alişan Kılıç, Fatih Yılmaz, Nimet Gündüz istifa etti.

Üyeler, istifa dilekçelerinde karar alma süreçlerinden dışlandıklarını ileri sürdüler.

Sözcü'de yer alan habere göre; istifa eden üyeler gerekçelerinde İlhami Gün'ü, ilçe örgütünü bir patron gibi yönetmeye çalışmakla suçladılar. Bu istifalarla yönetim 12 kişinin altına düşmüş oldu.

'OLAĞANÜSTÜ KONGRE İÇİN ZORLAMALAR YAPTILAR'

İlçe yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü kongre yapılması için çalışmalar yaptığını ancak başarılı olamadığını belirten CHP Yıldırım eski ilçe başkanı İlhami Gün, “Bu arkadaşlar hem ilçe yönetim kurulunda görevleri olmasına rağmen dışarıda kendi yönetimlerine karşı bir muhalefet örgütlenmesi içindeydiler aynı zamanda. Pratik olarak günlük siyasi faaliyetlerini yapmayan dolayısıyla yönetim kurulu üyeliklerinden düşmemek için sadece yönetim kurulu toplantılarına gelip giden kişilerdi. En son o muhalefet yapısını büyütemediler, geliştiremediler. Olağanüstü kongre için delegelerden imza istediler, zorlamalar yaptılar ama örgütün tabanı buna teveccüh göstermedi. Bunun üzerine pasifize olmuş psikolojisini çok aşamadılar. Dolayısıyla bunun üzerinde istifa etme kararı aldılar istifalarını sosyal medya ve yerel medya aracılığıyla duyurdular” diye konuştu.