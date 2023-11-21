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CHP'de adaylık başvuru süreci başladı

CHP, 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenlerin 21 - 28 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Siyaset
  • 21.11.2023 19:41
  • Giriş: 21.11.2023 19:41
  • Güncelleme: 21.11.2023 19:51
CHP'de adaylık başvuru süreci başladı
AA

CHP, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenlerin 21 - 28 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini duyurdu.

CHP'den yapılan paylaşım şöyle:

"Mahalli idareler seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler 21/11/2023 - 28/11/2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. Yasa gereği istifa etmesi gerekenler ise 01/12/2023-05/12/2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir."

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