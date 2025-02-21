CHP'de, adaylık için ön seçim: Dursun Çiçek imza toplamayı bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçim için takvim işliyor.

Aday olmak isten isimlerin, başvuru yapmak için en az 20 milletvekilinin imzasını alması gerekiyor.

Dün (20 Şubat) yaptığı açıklamada, aday olacağını belirten CHP eski milletvekili Dursun Çiçek ise eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü.

Habertürk’e konuşan Çiçek "Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU ADAYLIK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim için başvurusunu yaptı. Başvuru, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.

İmamoğlu, başvurusunun ardından yaptığı ilk açıklamada, "İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için son başvuru bugün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.