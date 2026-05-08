CHP'de Afyon kararı: Kritik isim görevden alındı

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edip AKP'ye geçeceği iddiaları sonrası CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı yapıldı.

Toplantıda Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı.

Görevden alınan Albayrak'ın Burcu Köksal ile yakın olduğu iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği iddia edilmişti.

Dün akşam CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirmişti.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.