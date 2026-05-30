CHP'de aynı kentte aynı saatte iki ayrı bayramlaşma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor.

İki programın başlama saati de 14.00 olarak belirlendi.

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, CHP Lideri Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde yurttaşlarla bayramlaşacak.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez bahçesinde yurttaşlara hitap edecek.

Kılıçdaroğlu’nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak.

Aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı da CHP Lideri Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek.

Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden yurttaşlara hitap edecek

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından yurttaşlara yapılan çağrıda, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu da yurttaşlara sosyal medya üzerinden çağrı yaptı.