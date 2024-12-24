CHP'de Balıkesir'deki patlamaya ilişkin heyet görevlendirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada yaşanan patlama ile ilgili heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin Başkanlığındaki heyette; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun yer alıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin Başkanlığındaki Heyet bugün patlamanın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, patlamaya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama içimizi yaktı. Yaşamını yitiren 12 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" demişti.