CHP'de bazı vekiller ayağa kalkmayarak Erdoğan'ı protesto etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatili sona erdi. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı için bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Bazı CHP'li milletvekilleri, "Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a geldiğinde ayağa kalkılacak" mesajının ardından Genel Kurulu’a girmeme kararı aldı.

CHP'li Uğur Bayraktutan, Engin Altay ve Okan Konuralp, salona giren AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayağa kalkmayarak protesto etti.

CHP'Lİ BAZI VEKİLLER GENEL KURUL'A GİRMEDİ

Bazı CHP milletvekilleri, "Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a geldiğinde ayağa kalkılacak" mesajının ardından Genel Kurulu’a girmedi.

Sayılarının 40'a yakın olduğu tahmin edilen vekillerin, "AKP Genel Başkanı'nın karşısında ayağa kalkmayız" tepkisini gösterdiği bildirildi.

Erdoğan'ın konuşması sırasında TBMM Genel Kurul salonuna girmeyecek milletvekillerinden bazılarının muhalefet kulisinde bekleyeceği belirtildi.