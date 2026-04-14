CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti: "AKP'ye geçecek" iddiası
Antalya Serik'in CHP'li belediye başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti. Kumbul'un AKP'ye geçeceği öne sürüldü.
AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik’le birlikte Ankara’ya giden ve bakanlarla görüşten Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti.
Kumbul’un istifasını bugün partiye verdiği öğrenildi.
Kumbul’la beraber 8 CHP’li meclis üyesi de istifa etti. Kadir Kumbul ve 8 meclis üyesinin yarın düzenlenecek törenle AKP rozeti takacağı iddia edildi.
CHP’den istifa eden meclis üyeleriyle birlikte meclis çoğunluğu AKP’ye geçecek.
Kumbul, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 42,34 oy oranıyla seçimi kazanmış, AKP'nin adayı Veli Vural ise yüzde 27,04'te kalmıştı.