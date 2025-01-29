CHP'de 'cumhurbaşkanı adayı' belirleme sürecinin detayları belli oldu

CHP'nin bir sonraki genel seçimde gösterilecek cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından "aday kriterleri" açıklanacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda açıkladığı CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin izleyecekleri yol haritasının detayları belli oldu.

MYK, Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yapılacak istişarenin ardından partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yürütülecek çalışmanın 3 ayda tamamlanması kararlaştırıldı.

CHP, bu süreçte ilk olarak cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için kriterler belirleyecek. CHP MYK'nin, cumhurbaşkanı adaylığı için anayasal şartların yanı sıra "CHP üyesi olmak" gibi bazı kriterler de getirebileceği belirtiliyor. Söz konusu kriterler açıklandıktan sonra belirlenecek adaylar, yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesinin takdirine sunulacak.

CHP, cumhurbaşkanı adaylarını, il ve ilçe örgütleri ile belirli alanlarda oluşturulacak sandıklarda üyelerin oyuna sunmayı planlıyor. Bu konudaki görüşler de MYK'de ele alınacak.

Parti üyelerince belirlenecek cumhurbaşkanı adayının, MYK ve PM'de görüşülüp parti grubu tarafından onaylanarak yapılacak bir sonraki genel seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda cumhurbaşkanı adayı belirlenmesi sürecinin başladığını açıklamaıştı.

Partinin tüm organlarıyla İstanbul'da bir dizi toplantı yaptıklarını, olgunlaşan tüm fikirleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu ile değerlendirdiklerini anlatan Özel, "Artık bir yeni başlangıca, bir yeni yol yürüyüşüne, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma noktasında mutabakatımız örgütsel olarak tamdır. Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi biraz önce ismini de andığım iki demokrasi kahramanının da 'partim bana bir görev verirse' diye başlayarak kurdukları onurlu cümlelere yürekten ve hepiniz adına teşekkür ediyorum" demişti.

Artık yeni bir takvimi başlattıklarını ve yeni bir çağrı yaptıklarını belirten Özel, sandık görevlilerinin tespitinden, sandık güvenliğinin sağlanmasına kadar parti programını bir iktidar ve hükümet programına dönüştüreceklerini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği yeni bir sürecin ilk gününde olduklarını belirten Özel, "Şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıkları tamamlayarak, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle propaganda malzemelerimizle ve adayımızla birlikte 'biz hazırız' demek için bugün başlıyoruz." diye konuşmuştu.

Özel, şunları kaydetmişti:

"Adayı bir partinin genel başkanı olarak ben değil, parti meclisi değil, sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan, bugün tweet atmaya insanların korktuğu, mülakatlarda partiye göre işsiz bırakıldığın, diplomanın yok sayıldığı, sosyal yardımların bile parti aidiyetine göre bakılıp aç bırakıldığın, soğukta bırakıldığın bir süreçte Atatürk'ün partisine kayıtlı 1 milyon 600 bin cesur yürekle birlikte, 'ben cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum' diyen herkese söylüyorum, bugün ilk gündür. Resmi açıklama yapılıp gün ve tarih belirlendiğinde, o günden sonra artık gelenler oy kullanamayacaklar. Emeklilere, emekçilere, yoksullara ve bilhassa gençlere sesleniyorum, sizler bundan sonraki cumhurbaşkanını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçiminde iktidar yapacak cumhurbaşkanını belirlemeye var mısınız? Varsanız hepinizi baba ocağına bekliyorum. Partiye kaydolan herkes, cumhurbaşkanı belirleme seçiminde oy kullanacaktır. Türkiye'yi davet ediyoruz. Biz bir yola çıkıyoruz, iktidarı değiştirmeye hazır mısınız? Biz hazırız, hep birlikte başaracağız. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Yolumuz açık olsun."