CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi: Oy verme işlemi başladı, ilgi yoğun
CHP'de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi için parti üyesi ve resmen üye olmayanlar için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. 81 ilde ve 973 ilçede oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Resmen üye olmayanlar aynı alanda kurulan dayanışma sandığında oy kullanabilecek. Ön seçime ilgi yoğun.
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini yoğun katılımla bugün gerçekleştiriyor.
Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuruldu.
Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de bitecek.
Üye olmayan yurttaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek.
Yurttaşlar oy kullanacakları yere "onsecim.chp.org.tr" adresinden de ulaşabilecek.
Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlere sandıklar kuruldu.
Ön seçime katılımın yoğun olduğu gözlemlenirken Üsküdar'da tekerlekli yürüteçle oy kullanmaya giden yaşlı yurttaş alkışlarla karşılandı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime katılım yoğun. Üsküdar'da tekerlekli yürüteçle oy kullanmaya giden yaşlı yurttaş alkışlarla karşılandı https://t.co/6oU9wy7ZYD pic.twitter.com/mCUZctnoUO— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025
Kadıköy'de de oy kullanmak için Caferağa Spor Salonu'na akın eden yurttaşlar yoğunluk oluşturdu.
ÖZEL'DEN SARAÇHANE ÇAĞRISI
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, ön seçim için dayanışma sandığı sayısının 5 bin 960 olduğunu belirtti.
Kendisinin de Saraçhane'de kurulacak sandıkta oy kullanacağını kaydeden Özel, İstanbulluları da oylarını kullandıktan sonra Saraçhane'ye beklediklerini kaydetti.
Özel, günün belli saatlerinde dayanışma sandıklarının başında, sandık görevlisi olarak, genel başkan olarak kendisinin de görev yapacağını ifade etti.