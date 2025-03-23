CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi: Oy verme işlemi sürüyor, ilgi yoğun

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini yoğun katılımla bugün gerçekleştiriyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuruldu.

Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. Ancak CHP'den yapılan açıklamada oy verme işleminin 19.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Üye olmayan yurttaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek.

Dayanışma sandıklarına ilgi yoğun / Fotoğraf: DHA

Yurttaşlar oy kullanacakları yere "onsecim.chp.org.tr" adresinden de ulaşabilecek.

90 yaşındaki yurttaş, ön seçim için oyunu kullandı/ Antakya

Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlere sandıklar kuruldu.

Fotoğraf: BirGün

Ön seçime katılımın yoğun olduğu gözlemlenirken Üsküdar'da tekerlekli yürüteçle oy kullanmaya giden yaşlı yurttaş alkışlarla karşılandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime katılım yoğun. Üsküdar'da tekerlekli yürüteçle oy kullanmaya giden yaşlı yurttaş alkışlarla karşılandı https://t.co/6oU9wy7ZYD pic.twitter.com/mCUZctnoUO — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025

Kadıköy'de de oy kullanmak için Caferağa Spor Salonu'na akın eden yurttaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bandırma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimlerde, İmamoğlu'nun da içinde yer aldığı 48 kişi hakkında bugün (23 Mart Pazar) verilen tutuklama kararının ardından ilgi arttı.

Türkiye'nin farklı kentlerinde kurulan sandıklardaki durum şu şekilde:

ANKARA

Başkentte yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği adreslerden biri Ayrancı'daki Çankaya Evi'nde kurulan sandıklar oldu.

Burada oyunu kullanan bir yurttaş, "72 yaşındayım ve İmamoğlu’nun arkasındayım, her zaman destekleyeceğim. Gençler, çocuklar ve doğmamış çocuklar için destekliyorum" dedi.

Yurttaşlar tutuklama kararına tepki göstererek İmamoğlu ile dayanışma mesajlarını paylaştı.

İZMİR

İzmir’de de sabahın ilk saatlerinden itibaren sandıklarda yoğunluk başladı.

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda kurulan sandıklarda hem parti üyesi olanlar hem de parti üyesi olmayan yurttaşlar, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için oy kullandı.

İzmir Yeni Foça'da 96 yaşındaki Cennet Uyanikoglu için CHP ekipleri gezici sandıkla eve gelip oy kullanmasını sağladı.

Fotoğraf:ANKA

KAYSERİ

Ön seçim Kayseri’de yoğun katılımla başladı.

Parti üyelerinin yanı sıra üye olmayan yurttaşların oy kullanabilmeleri için dayanışma sandığı kuruldu.

Fotoğraf: ANKA

KIRIKKALE

Kırıkkale'de Belediye Başkanı Ahmet Önal, oyunu kullanarak, yurttaşları sandığa davet etti.

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı ve ilçelerde kurulan 34 sandıkta toplam 3 bin 200 kayıtlı seçmen oyunu kullanıyor.

Üye olmayanlar ise ön seçim sandıklarının yanında kurulan "Dayanışma Sandıkları"nda oylarını kullanabiliyor.

Fotoğraf: ANKA

ARDAHAN

Ardahan'da ise CHP Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve CHP Damal İlçe Örgütü'nün öncülüğünde, Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşü düzenlendi.

CHP Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Damal İlçe Örgütü'nün çağrısıyla çok sayıda yurttaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş, önce CHP Damal İlçe Başkanlığı’nda yapılan oy kullanma işlemiyle başladı.

Ardından, katılımcılar ilçenin çeşitli noktalarından geçerek yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş boyunca, katılımcılar "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

KARS

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde Karslılar da sandığa gitti.

Ön seçim kapsamında CHP Kars İl Başkanlığı ile 7 ilçe başkanlığında sandıklar kuruldu. Partiye üye olmayanların da oy kullanmaları için dayanışma sandıkları kurulurken, gezici sandıklarda da oylar kullanılmaya devam ediyor. CHP Kars İl Başkanlığında oylarını kullanmak için gelen yurttaşlar, görevliler tarafından bilgilendiriliyor.

IĞDIR

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi oy kullanma işlemi için Iğdır'da yurttaşlar sandığa gitti.

CHP üyeleri ve gönüllü vatandaşlar oy vermek için erken saatlerde Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan CHP il binasında kurulan sandıklarda oy kullanmaya devam ediyor.

Dayanışma için oy kullanmaya gelen yurttaşlar da uzun kuyruklar oluşturarak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

VAN

Van'da yurttaşlar erken saatlerden itibaren sandığa gitti.

CHP’nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla düzenlenen ve İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde, saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Vanlı yurttaşlar sabahın erken saatlerinde kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başlandı.

Fotoğraf: ANKA

DİYARBAKIR

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi için Diyarbakır’da, 17 ilçe teşkilatında 50 sandık kuruldu.

CHP’nin Diyarbakır’da 11 bine aşkın üyenin oy kullanacağı üye sandığının yanı sıra üye olmayanlar için ise dayanışma sandığında oylar kullanılıyor.

Seçimleri takip etmek üzere kente gelen CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, seçimlere yoğun bir katılımın olduğunu söyledi.

Fotoğraf: ANKA

ADIYAMAN

Adıyaman’da, yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçiminde katılım yoğunluğundan dolayı dayanışma sandığı sayısı 8’e çıkarıldı.

CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen cumhurbaşkanlığı ön seçimi kapsamında, her ilde olduğu gibi Adıyaman’da da oy kullanma işlemi sabah 08.00’dan itibaren başladı.

Parti üyeleri için kurulan sandıkların yanı sıra, üye olmayanlar için de dayanışma sandıkları kuruldu. Adıyaman’da Can Düğün Salonu’nda yapılan oylamada, katılımın yoğun olmasından dolayı sandık sayısı artırıldı.

Üye olmayanlar için kurulan 4 dayanışma sandığı, salon önünde oluşan yoğun kalabalık dolayısıyla 8’e çıkarıldı. 15 üye sandığıyla birlikte sandık sayısı 26’ya yükseldi.

Oy kullanma işleminin süreceği 17.00’a kadar katılımın artarak devam etmesini bekliyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oyunu Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde kullandı.

Ünlüce’ye önceki dönem Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP İstanbul Milletvevkiili Nimet Özdemir, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal eşlik etti.

Yurttaşlarla sohbet eden ve “Umudunuzu kaybetmeyin” diyen Ünlüce, daha sonra sandık başına geçerek oyunu kullandı.

Fotoğraf: ANKA

OSMANİYE

Ön seçim için Osmaniye' de de sandıklar kuruldu. İmamoğlu'nun tutuklanmasına oy kullanmaya gelen yurttaşlar tepki gösterdi.

"Ben sadece hak, hukuk adalet için oy vermeye geldim" diyen bir yurttaş , "Özgür Başkanım bu gece uyumamış ya bütün gece uyumadık. Ben onun yanındayım. O benim kardeşimin kardeşi. Özgür Başkanım kesinlikle başaracağız Başkanım" ifadesini kullandı.

MALATYA

Ön seçim, Malatya’da yoğun katılımla devam ediyor.

35 sandıkta yaklaşık 12 bin üyenin oy kullandığı Malatya’da dayanışma sandıklarında yoğunluk yaşanıyor.

Oy kullanmak için gelen bir yurttaş, "Çok yanlış yaptılar. İmamoğlu gelecekte bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak başkanlardan biri. O yüzden bilmiyorum çok yanlış yaptılar" dedi.

Fotoğraf: ANKA

ERZURUM

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için oy kullanma işlemi Erzurum'da da yoğun bir katılımla devam ediyor.

Erzurum'da il ve ilçe başkanlıklarında kurulan sandıklarda oy kullanan yurttaşlar, İmamoğlu'na destek verdiklerini belirtti.

Erzurum'da toplamda 5 bin 700 CHP üyesi oy kullanacak.

Bunun yanı sıra, parti üyesi olmayan vatandaşlar için de il ve ilçe başkanlıklarında Dayanışma Sandığı kuruldu.

Sabah saat 8 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, halkın yoğun katılımıyla devam ediyor.

Fotoğraf: ANKA

YOZGAT

Yozgat il genelinde 4 bin 700 civarında CHP üyesi ön seçimde belirlenen merkezlerde oylarını kullanıyor.

Ön seçime partili olmayan Yozgatlıların ilgisinin CHP'lilerden daha fazla olduğu dikkat çekiyor.

18 yaşını dolduran gençler, kucağında bebeği ile kadınlar, yaşlılar, bastonuna yaslanarak gelenler, Ekrem İmamoğlu’na destek oyu kullanıp, partililere moral veriyorlar.

Fotoğraf: ANKA

EDİRNE

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde Edirne’de partililer ve yurttaşlar yoğun bir katılımla oylarını kullanmaya devam ediyor.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sabah 09.00’da başlayan ön seçim, akşam saat 17.00’da sona erecek.

İl genelinde toplam 14 bin 381 üye ön seçimde oy kullanacak.

Ön seçimde Edirne genelinde gezici ve seyyar sandıklar da dahil toplam 34 sandık bulunuyor. Edirne merkezde ise 11 sabit, 6 gezici olmak üzere toplam 17 sandık yer alıyor.

AYDIN-NAZİLLİ

Ön seçim için oy kullanma işlemi için Aydın'ın Nazilli ilçesinde yoğun bir katılımla başladı. İlçedeki Mimar Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde kurulan sandıklarda oy kullanan vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na destek verdiklerini belirtti.

Nazilli'de toplamda 4 bin 400 CHP üyesi oy kullanacak.

Bunun yanı sıra, parti üyesi olmayan vatandaşlar için 5 dayanışma sandığı kuruldu.

Mahalleler için 7 sandık ve köyler için gezici sandıklar da organize edildi.

Sabah saat 8 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, halkın yoğun katılımıyla devam ediyor.