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CHP'de 'Denge ve Dayanışma Listesi' belli oldu

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Oğuz Kaan Salıcı'nın 'Denge ve dayanışma listesi' olarak tanımladığı isimlerin listesi ortaya çıktı.

Siyaset
  • 06.04.2025 18:27
  • Giriş: 06.04.2025 18:27
  • Güncelleme: 06.04.2025 18:31
CHP'de 'Denge ve Dayanışma Listesi' belli oldu

CHP'nin kayyum tehdidini aşmak için topladığı Olağanüstü Kurultay'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel rekor oyla yeniden genel başkan seçildi.

Genel Başkanlık seçiminin ardından gözler parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrildi.

Kurultay'dan önce Oğuz kaan salıcı'nın "Denge ve dayanışma listesi" diye adlandırdığı ve isimlerin yer aldığı liste de ortaya çıktı.

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