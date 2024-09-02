CHP'de dörtlü zirve: "Adımı kullanarak prim yapanlar var"

CHP Lideri Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un buluşmalarının ağırlıklı gündemini tüzük değişiklikleri ve son siyasi gelişmeler oluşturdu. Sohbet havasında gerçekleştiği öğrenilen görüşmede Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok sayıda soru sorduğu bildirildi. CHP Lideri Özgür Özel'in, “Metinde değişmeler olacak. Son halini kurultaydan önce size iletelim” dediği, Kılıçdaroğlu’nun ise taslak metnin son halini inceledikten sonra fikirlerini yazılı olarak ileteceğini söylediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “Önseçim nasıl olacak?” diye sordu. Özel, örgüt denetiminde ya da YSK gözetiminde gerçekleşecek ön seçimden çıkacak sonuca kesinlikle uyulacağını kaydetti. Tüzük önerisine de “Önseçimden çıkan sonuca uyulacaktır” maddesinin ekleneceği ifade edildi.

ÖN SEÇİM

CHP Lideri Özel, aday belirlemede yüzde 15 oranında kullanılacak Genel Merkez kontenjanıyla ilgili de bilgi verdi. Kontenjanın, söz verildiği gibi tamamen genç ve kadınlardan yana kullanılacağı kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Özel, Kılıçdaroğlu'na, “Metni detaylı incelediğinizde göreceksiniz, kurultay öncesinde hem sizin hem de benim söylediğimiz her şeyi tüzüğe yazmaya çalıştık” diye konuştu.

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kurultayda mutlaka, “Parlamenter Sistem’e dönüş vurgusu” yapılması gerektiğini söyledi. Yavaş’ın sözlerini destekleyen Kılıçdaroğlu ve Özel, “Zaten parti olarak hedefimiz, parlamenter sisteme dönmek” ifadesini kullandı.

PRİM YAPMAYA ÇALIŞANLAR

Özel, Kılıçdaroğlu, Yavaş ve Erkol buluşmasında CHP'de yaşanan tartışmalar da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medyada kendisine atfedilen ve tartışma yaratan açıklamaların, “Adını kullanarak prim yapmak isteyenler” tarafından dillendirildiğini savundu. Kendisi adına yazılan ve spekülasyon yaratan birçok şeyle hiç alakasının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Yanındaymış gibi yazılan” yorumların büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını anlattı. Kılıçdaroğlu, “Kendisinin bizzat yazdıkları dışında yazılanlara itibar edilmemesi gerektiğini” dile getirdi.