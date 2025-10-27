CHP'de gözler 39. Olağan Kurultay’da: Parti yönetiminde köklü değişiklikler bekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39'ncu Olağan Kurultay çalışmalarına hız verdi.

Büyük kurultay 28-29-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena'da yapılacak. İlk gün parti programı, ikinci gün genel başkan üçüncü gün ise 60 kişilik Parti Meclisi için delegeler sandık başına gidecek. Kurultaya CHP lideri Özgür Özel'in tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Habertürk'ün aktardığına göre, Parti Meclisi’nde (PM) ise yüzde 50'ye yakın bir değişiklik olacak.

GÖLGE KABİNE SİSTEMİNDEN VAZGEÇİLECEK

Özel, genel başkan seçildikten sonra gölge kabine sistemine geçmiş, her bakanlık için bir MYK üyesi görevlendirmişti.

Olağan kurultaydan sonra bu sistemden vazgeçmesi ve MYK üye sayısını 15'e düşüreceği belirtiliyor.

39'ncu Olağan Kurultay hem genel başkanın A takımı olarak nitelendirilen MYK hem de Parti Meclisi'nde önemli değişiklikler getirecek. Yeni MYK ve Parti Meclisi ile seçimlere gidilecek. Kurultayın ardından da seçim hazırlıklarına başlanacak.