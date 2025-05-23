CHP'de grup yönetimindeki isimler belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak grup başkanvekilleri ile Meclis Başkanvekili ve katip üyelerinin belirlenmesi için kapalı grup toplantısında seçim yaptı.

CHP Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde parlamentoda görev alacak üç grup başkanvekili ile Meclis Başkanvekili ve Başkanlık Divanı'nda görev alacak üç katip üyenin belirlenmesi amacıyla bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda sonucunda Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi.

TBMM BAŞKANVEKİLİ KİM OLACAK?

TBMM Başkanlık Divanı'nda CHP adına Meclis İdare Amirliği ile katip üyelikler için seçim yapılacak.

CHP ayrıca TBMM Başkanvekili'ni de seçecek.

TBMM Başkanvekilliği için Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl ve Gürsel Erol yarışıyor.