CHP'de gündem aday seçimi: "CHP'nin adayına yasağı göze alamazlar"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gazeteciler ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiftci, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CHP’li Çiftci, “Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde ön seçim yapılması, yasaya aykırı” değerlendirmelerinin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Örgüt denetiminde yapılacak bir ön seçimin önünde yasal engel bulunmadığını belirten Çiftci, “Elbette adayımız, Meclis Grubumuzun oylarıyla belirlenecek. Meclis Grubu, MYK’nin sunduğu kişiyi oyluyor zaten. Dolayısıyla ön seçim, MYK’nin yetkisinin 1,6 milyon parti üyesiyle paylaşılması demek” diye konuştu.

ADAY YIPRANIR MI?

Çiftci, erken seçim kararı alınmadan CHP'nin adayının belirlenmesinin erken olacağı ve adayın yıpranacağına yönelik eleştirilerle ilgili de konuştu. Adayın yıpranacağı değerlendirmelerine katılmadığını belirten Çiftci, “Adayın zaten yıpranacak bir sorunu varsa iki ayda da yıpranır” diye konuştu.

Aday belirlenme gündeminin CHP’yi sokağın gündeminden uzaklaştırdığı yönündeki eleştirilere karşı ise Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

“Biz, 1,6 milyon insan gelsin, oy kullansın diyoruz. Ve hatta üye sayısı daha da artsın, üyeler gelsin, kimi aday görmek istiyorsa ona oy versin diyoruz. Dolayısıyla ben içeriye dönmekten daha ziyade sahaya açılacağımızı düşünüyorum. Sokağa çıkılacak. Zaten sokaktan elimizi çekmedik ama sokağa daha fazla çıkacağız. Türkiye’de gidişattan rahatsız olan büyük bir kesim var. Genel Başkanımız Özgür Özel’in gruptaki çağrısının ardından üyelik başvuruları ciddi oranda artı. Ordumuzu büyütüyoruz.”

SİYASİ YASAK ÇIKARSA NE OLACAK?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, “Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelirse ne olacak?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“İstanbul’un Erdoğan için ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Erdoğan’ı üç kere yenmiş bir Ekrem İmamoğlu var. Hem Erdoğan'ı hem Bahçeli’yi... Yapılan yargı tacizi, İmamoğlu’ndan ne kadar korkulduğunu gösteriyor. Ekrem İmamoğlu da ısrarla adalet vurgusu yapıyor. Bir siyasi yasak gelirse yine İmamoğlu’ndan korkulduğunun göstergesi olur. Yalnızca İmamoğlu değil, CHP’de siyaset yapan herkes bu topun ucunda. Sandıktan kim çıkar bilmiyoruz ama CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına siyasi yasak getirmek kolay değil, bunu göze alacaklarını düşünmüyorum."

MANSUR YAVAŞ KÜSER Mİ?

CHP’li Çiftci, Mansur Yavaş’ın anketlerde birinci çıkmasına ve ön seçimde aday olmama ihtimaline yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Anket sonuçları bizi mutlu ediyor. İmamoğlu da Yavaş da anketlerde Erdoğan’dan önde çıkıyor. Bizim derdimiz belli bir kişinin Cumhurbaşkanı olması değil, CHP'nin adayının Cumhurbaşkanı olması. Partideki herkes de bunu düşünüyor. Kim aday olursa olsun, ismi geçen herkes o adayın elini tutacak. Türkiye’nin bir gün daha AKP tarafından yönetilmesi 86 milyon için haksızlık. O yüzden isimden bağımsız, CHP’li birinin o koltuğa oturması önemli.

İmamoğlu ve Yavaş arasında hiçbir kriz olmaz. Bu kişisel istikbal meselesi değil, Türkiye’nin meselesi. 2023 seçimlerine giderken de aynı konular konuşuluyordu. Hiçbiri olmadı, aday belli olduktan sonra herkes var gücüyle çalıştı. Yine, adayın kim olduğuna bakılmaksızın herkes aday etrafında bir olarak çalışacak.”

ÖN SEÇİM NASIL OLACAK?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin, bir genel seçim ciddiyetinde gerçekleştirileceğinin altını çizen Çiftci, yönteme ilişkin şunları anlattı:

“Genel seçimde nasıl şeffaf sandığımız, mühürlü pusulamız, zarfımız oluyor ise ön seçimde de aynı şekilde pusulamız da mühürlü zarfımız da olacak. Sabah 09.00’da başlayacağımız, akşam 17.00’de bitireceğimiz bir seçim yapacağız. YSK'nin açıkladığı gibi bir takvim açıklayacağız gün be gün. Seçmen listesini askıya çıkartacağız. Askıya itiraz sürecimiz de olacak. Ön seçim, bir genel seçim provası olacak bizim için."

CHP'li Çiftci, ön seçime yönelik hazırlanacak yönergenin, 10 Şubat’ta PM ve MYK’de görüşüleceğini söyledi. Çiftci, yönergenin içeriğine yönelik ise şu bilgileri paylaştı:

“Yönergede adaylık kriterleri olacak. Anayasa’nın Cumhurbaşkanı adayında aradığı 40 yaşını doldurmak, üniversite mezunu olmak gibi şartların yanı sıra partinin seçilmiş kurullarından, PM'den, milletvekili grubundan, YDK'den belli sayıda bir imza almak şartı da olabilir. Ya da partide daha önce belirli görevlere gelmiş olmak şartı aranabilir. Ön seçim bizim için bir demokrasi şöleni olacak.”