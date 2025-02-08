CHP'de gündem 'cumhurbaşkanı adayı': Kritik buluşma yarın

CHP'den cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

Partide 10 Şubat'ta gerçekleşecek Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi kritik bir buluşma gerçekleşecek.

BirGün'ün edindiği bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylıkta ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş ile 9 Şubat Pazar günü bir araya gelecek.

Görüşmede, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gündemi konuşulacak.

MANSUR YAVAŞ 'ADAY BELİRLEME İÇİN ERKEN' DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan ön seçime ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.

Yavaş, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÖN SEÇİME DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararına destek vererek, "Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir, demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu konuda kararlar alınma çalışması içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum" diye konuşmuştu.

Yavaş'ın "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim" sözlerini de değerlendiren İmamoğlu, şunları kaydetmişti:

"Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz, bunlar parti içi meselelerdir. En doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz, tariflemek zorundayız. Ben, o, bu, şu meselesinin çok ötesine koyup milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz. Aksi takdirde milletimizin umutsuzluğu sadece ekonomik kayıplara değil, bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine ve geleceğin kaybedilmesine, fırsatların kaçırılmasına, dünya değişirken treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortam hayal ediyorum. Konumlanmanın ötesinde bir durum bu. Buluşuruz, birleşiriz, fikirlerimizi birleştiririz ve çok güçlü bir şekilde iktidara yürürüz."

PARTİ MECLİSİ TOPLANIYOR

Öte yandan CHP'de 10 Şubat Pazartesi günü Parti Meclisi (PM) toplanacak.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için belirlenecek kriterlerin açıklanmasından sonra yapılacak ön seçimin yol haritasının PM'de ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge ile yaklaşık 1 milyon 600 bin CHP üyesinin, parti tarafından ilan edilecek cumhurbaşkanı adayları arasından hangi tarihte ve hangi yöntemle seçim yapacağının görüşüleceği belirtiliyor.

Bu konuda, il ve ilçe merkezlerinde belirlenecek alanlarda sandıklar kurularak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen seçimlerde olduğu gibi parti tarafından hazırlanacak mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılmasına sıcak bakıldığı ve bu yönde bir hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Ön seçimin mart sonunda veya en geç nisanın ilk haftasında tamamlanması planlanırken, bu alandaki tüm hazırlık ve çalışmalara PM toplantısında son şeklinin verilmesi bekleniyor.