CHP'de gündem İBB operasyonları: Tehditle dosyayı doldurmaya çalışıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’ta başlayan yargı ablukası kapsamında 26 Nisan’da gerçekleştirilen ve “İkinci dalga” olarak yorumlanan operasyon, CHP’de yakından takip ediliyor. CHP kaynakları, “İBB’ye fiili kayyum atanıyor” ifadesiyle yorumladıkları operasyonların devamının beklendiğini kaydediyor.

İBB operasyonları kapsamında oluşturulan dosyalarının içinin boş olduğunu söyleyen CHP'liler, “Dosyaları boş suçlamalarla, aileleri tehditle doldurmaya çalışıyorlar” yorumunu yapıyor.

KANAL İSTANBUL MİTİNGİ

İktidarın nihai hedefinin, “Suç uydurarak İstanbul’a kayyum atamak” ve “Rant projesi Kanal İstanbul’u hayata geçirmek” olduğunu kaydeden CHP kaynakları, 30 Nisan Çarşamba günü İstanbul Başakşehir’de gerçekleştirilecek mitingin temasının Kanal İstanbul olacağını belirtiyor.

CHP kaynakları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim talepleriyle gerçekleştirilen “Milli İrade” eylemlerinin süreceğini de vurguluyor. Bu kapsamda Başakşehir’in ardından 3 Mayıs’ta Konya’da miting düzenleneceği kaydediliyor.

“DELİL UYDURMA TELAŞI”

CHP kurmayları, İBB operasyonlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Delil uydurma telaşı içindeler. Gözleri dönmüş şekilde delil arıyorlar ama bulamıyorlar. Çünkü dosya boş. Telaşla herkesi alıyorlar. Aileler dahil herkesi dosyaya karıştırıyorlar. Bakanların adını bilmeyen halk, AKP sayesinde savcıların, hakimlerin adını biliyor. Yargıyı bir sopa olarak kullanmaktan çekinmiyorlar.”

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1 MAYIS

CHP 1 Mayıs'ta Kadıköy ve Kartal’da olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK, KESK ve TMMOB’un çağrısı ile Kadıköy’de kutlanacak 1 Mayıs törenlerinin ardından Türk-İş’in çağrı yaptığı Kartal’a geçecek.